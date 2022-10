Οικονομία

Ηλεκτρική ενέργεια – Σκρέκας: Η Ελλάδα έχει τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη

Για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα προειδοποίησε ο Σκρέκας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας, καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ότι φέτος θα έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα, σε όλη την Ευρώπη.

«Ο ενεργειακός στραγγαλισμός της Ευρώπης από τη Ρωσία, έχει εκτινάξει τις τιμές κυρίως στο φυσικό αέριο», είπε ο κ. Σκρέκας και συμπλήρωσε ότι η Κυβέρνηση έθεσε δυο προτεραιότητες, αφενός να εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια και αφετέρου να την παρέχει σε προσιτές τιμές στους καταναλωτές.

Μάλιστα, ο κ. Σκρέκας δήλωσε πως η Ελλάδα έχει τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

«9 στα 10 νοικοκυριά, έχουν οριζόντια έκπτωση που απορροφά το 90% των αυξήσεων» δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ για τα νοικοκυριά που καταναλώνουν περισσότερες από 500 Kwh τον μήνα η απορρόφηση των αυξήσεων φτάνει στο 80% και προβλέπεται επιπλέον έκπτωση εφόσον καταναλώσουν 15% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με την περσινή χρονιά.

