Ναυάγια σε Λέσβο και Κύθηρα - Μηταράκης: Επείγουσα έκκληση σε Τουρκία και ΕΕ

Να πάρουν μέτρα ώστε να μην υπάρχουν παράνομες ροές προς την Ελλάδα καλεί τους Τούρκους ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Τι ζητά από την ΕΕ.

«Επείγουσα έκκληση» προς την Τουρκία «να λάβει άμεσα μέτρα για την αποτροπή όλων των παράτυπων αναχωρήσεων λόγω δύσκολων καιρικών συνθηκών» κάνει με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Στην ανάρτησή του, μετά τα ναυάγια σε Κύθηρα και Λέσβο, ο κ. Μηταράκης σημειώνει ότι «ήδη σήμερα πολλές ζωές χάνονται στο Αιγαίο, άνθρωποι πνίγονται σε μη αξιόπλοα σκάφη», ενώ ζητάει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει.

Urgent call to ???? to take immediate action to prevent all irregular departures due to harsh weather conditions. Already today many lives lost in the Aegean, people are drowning in unseaworthy vessels. EU must act.