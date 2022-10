Κοινωνία

Πέτρος Φιλιππίδης: Διακοπή στη δίκη του ηθοποιού (βίντεο)

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Παρασκευή με τη συνέχεια της κατάθεσης της στενής συνεργάτιδας του ηθοποιού. Γιατί διεκόπη η δίκη.

Αναβολή στη δίκη του ηθοποιού Πέτρου Φιλιππίδη, λόγω αδιαθεσίας της Προέδρου, ο οποίος κατηγορείται για για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την κατάθεση στενής συνεργάτιδας του ηθοποιού.

Ωστόσο κρίσιμη για την διαδικασία, αναμένεται να είναι η 6η Οκτωβρίου όπου θα καταθέσουν 3 ηθοποιοί μετά από πρόταση της εισαγγελέα, Θάλεια Ματίκα, Αλίνα Κωτσοβούλου και Ζέτα Μακρυπούλια.

Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες κώλυμα παρουσιάζεται όσον αφορά την Ζετα Μακρυπούλια καθώς από το δικαστήριο δεν έχουν τα στοιχεία διεύθυνσης της ώστε να της στείλουν την κλήτευση .

Αναμένεται να βρεθούν ωστόσο μέσω του σωματείου Ελλήνων ηθοποιών.

Ο συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη, κ. Δημητρακόπουλος μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την αναβολή της δίκης και όλες τις τελευταίες εξελιξεις.

"Αύριο ελπίζουμε ότι η υγεία της Προέδρου θα είναι καλύτερα και θα συνεχιστεί κανονικά η δίκη που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες" είπε αρχικά ενώ συνέχισε σχετικά με τους μάρτυρες που θα καταθέσουν "πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να καταθέσουν υπερ του Πέτρου όμως φοβούνται, είδατε τι συνέβη με συνεργάτιδά του που απομακρύνθηκε από την εργασία της όταν δήλωσε ότι θα καταθέσει υπερ του".

Σε ερώτηση για πιθανή ερωτική σχέση του ηθοποιού με τη στενή του συνεργάτιδα που καταθέτει υπερ του "η ερωτική ζωή του καθενός είναι στον πυρήνα της προσωπικότητάς του, υπάρχει νόμος που προφυλάσσει τα προσωπικά μας δεδομένα, δεν μπορεί να γίνονται τέτοιες ερωτήσεις, δεν είμαστε στο ερωτοδικείο αλλά σε μεικτό ορκωτό".

Μάλιστα, αναφερόμενος στην κατάθεση του Σπύρου Μπιμπίλα "όλη του η κατάθεση πλην δύο σημείων ήταν εκτός θέματος", ενώ για το λόγο κλήτευσης των ηθοποιών, μεταξύ των οποίων και η Ζέτα Μακρυπούλια "οι ηθοποιοί αυτοί βρισκόντουσαν στην πρόβα στην οποία η καταγγέλουσα αναφέρει ότι έπεσε θύμα βιασμού δια δακτύλου από τον Πέτρο Φιλιππίδη".

Ενώ για την κατάσταση της υγείας του "έχει αστάθεια στη βάδισή του λόγω παράλυσης από τον σακχαρώση διαβήτη, σε λίγο το ίδιο θα συμβεί και με το άλλο του πόδι".





