Συνταγές

Μακαρόνια με κιμά από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράστηκε τα μυστικά της για να απογειωθεί η γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο μας.

Τα μυστικά για πεντανόστιμη μακαρονάδα με κιμά μοιράστηκε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Η σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" έφτιαξε την πιο νόστιμη και λαχταριστή συνταγή που θα αγαπήσουν μικροί και μεγάλοι ενώ ανέφερε πως "πρέπει να "στεγνώσει" ο κιμάς στην κατσαρόλα για να ψηθεί καλά, για αυτό ξύνουμε καλά".

Υλικά

Για τα μακαρόνια με κιμά

1 κ. κιμά μοσχαρίσιο (περασμένο 1 φορά στην μηχανή)

4-5 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια μέτρια (ψιλοκομμένα)

2 σκελίδες σκόρδο (σπασμένες)

2 καρότα μέτρια (ψιλοτριμμένα)

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1/2 φλ. κονιάκ

2 συσκ. ντοματάκια ολόκληρα αποφλοιωμένα στο χυμό τους

2 1/2 φλ. ζωμό κρέατος (ζεστό ή νερό)

1-2 δαφνόφυλλα

1/2 ξυλάκι κανέλας

1 πρέζα/ες μοσχοκάρυδο

1-2 κλων. μαϊντανό

Αλάτι

Πιπέρι (φρεσκοτριμμένο)

Για τα μακαρόνια

1 1/2 συσκ. μακαρόνια (σπαγγέτι Νο5) ή ζυμαρικά της αρεσκείας σας

Λίγο ελαιόλαδο

Μπόλικο κεφαλοτύρι (ψιλοτριμμένο)

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Πράγα: Μήνυμα για σεβασμό του διεθνούς δικαιού και των ανθρώπινων δικαιωμάτων

Αίγινα: Εξιχνιάστηκε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας (εικόνες)

Μεξικό: Μακελειό με δεκάδες νεκρούς από επίθεση ενόπλων