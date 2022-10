Αθλητικά

“Ο δρόμος για το Κατάρ”: Τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1

Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και η Έλενα Παπαδοπούλου μας βάζουν στο κλίμα ενόψει της παγκόσμιας γιορτής του ποδοσφαίρου, με την εκπομπή «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ».

Το Μουντιάλ, η καρδιά του βασιλιά των σπορ, θα χτυπά για έναν ολόκληρο μήνα από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου, στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος που θα καθηλώσει δισεκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00, ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και η Έλενα Παπαδοπούλου, μετρούν αντίστροφα για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου και μας βάζουν στο κλίμα του πρώτου χειμερινού Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με την εκπομπή «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ».

Όσα θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο 8 & 9 Οκτωβρίου στις 12:00:

Αποκλειστικές συνεντεύξεις του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ της Super League ως τώρα με 7 γκολ, και του Κροάτη τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Ντόμινικ Κοτάρσκι, που μιλούν για τους υψηλούς στόχους των Εθνικών Ομάδων των χωρών τους στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Αφιέρωμα στον Γάλλο σταρ Κιλιάν Εμπαπέ, που φιλοδοξεί να βαδίσει στα χνάρια του Πελέ και να στεφθεί για δεύτερη φορά πρωταθλητής κόσμου πριν κλείσει τα 23 χρόνια της ζωής του.

Throw back στο Μουντιάλ του 1966, που η διοργανώτρια Αγγλία κατέκτησε το μοναδικό ως τώρα σημαντικό τρόπαιο της ιστορίας της, και στο Μουντιάλ του 1970, στο οποίο ο Πελέ υπέγραψε τον τρίτο θρίαμβο της Βραζιλίας μέσα σε 12 χρόνια.

Από τον Χάαλαντ ως τον Σαλάχ, όλοι οι μεγάλοι απόντες από το Μουντιάλ του Κατάρ.

«Ακτινογραφία» των ομάδων του Β’ ομίλου. Από τον βρετανικό εμφύλιο Αγγλία-Ουαλία ως το παιχνίδι ΗΠΑ-Ιράν, με πολιτικές προεκτάσεις και παρασκήνιο.

Καλεσμένος στο στούντιο θα είναι ο αναλυτής της Εθνικής Ελλάδας, Δημήτρης Γκούμας, ο οποίος, έχοντας σημαντική καριέρα στο Κατάρ τα προηγούμενα χρόνια, θα μας μιλήσει για το επίπεδο του ποδοσφαίρου των αραβικών χωρών και για τις προετοιμασίες της χώρας για το πρώτο Μουντιάλ του αραβικού κόσμου.

Σε ζωντανή σύνδεση ο προπονητής του Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου, που έχει μεγάλη θητεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα ως παίκτης και προπονητής, θα δώσει τις εκτιμήσεις του για το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ» με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και την Έλενα Παπαδοπούλου κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00.

Δείτε το trailer:

