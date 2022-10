Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος: Πότε θα πραγματοποιηθεί η τελετή στέψης του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κάρολος - ο οποίος θα είναι 74 ετών τον Ιούνιο του 2003 - θα γίνει το γηραιότερο πρόσωπο που στέφθηκε μονάρχης στη βρετανική ιστορία.

Στις 3 Ιουνίου 2023, στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα, η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ'. Πηγές των ανακτόρων διευκρίνισαν στο πρακτορείο ότι ελπίζουν η τελετή να πραγματοποιηθεί τη συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά δεν είναι ακόμα 100% βέβαιο.

Προηγούμενες πληροφορίες ανέφεραν ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην 70η επέτειο της στέψης της βασίλισσας Ελισάβετ, στις 2 Ιουνίου 1953.

Σε αντίθεση με την τελετή στέψης της μητέρας του, αλλά και άλλες προηγούμενες, η τελετή του Καρόλου φέρεται ότι θα είναι «πιο σεμνή», μικρότερη σε έκταση.

Αν και ο Κάρολος ανέβηκε στο θρόνο δύο ημέρες αφότου πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ Β' σε ηλικία 96 ετών, η τελετή του Ιουνίου θα σηματοδοτήσει επισήμως την έναρξη της μοναρχίας του. Μαζί του θα στεφθεί και η βασιλική σύζυγος Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.

Ο Κάρολος - ο οποίος θα είναι 74 ετών τον Ιούνιο του 2003 - θα γίνει το γηραιότερο πρόσωπο που στέφθηκε μονάρχης στη βρετανική ιστορία.

Το τελετουργικό της στέψης



Σύμφωνα με την παράδοση, θα καθίσει στο θρόνο της στέψης, γνωστό και ως Έδρα του Εδουάρδου, κρατώντας το σκήπτρο και τη ράβδο του ηγεμόνα -που αντιπροσωπεύουν τον συνταγματικό έλεγχο του έθνους- και τη σφαίρα του κυρίαρχου, που αντιπροσωπεύει τον χριστιανικό κόσμο. Αφού οι ανώτεροι κληρικοί χρίσουν με λάδι, ευλογήσουν και καθαγιάσουν τον Κάρολο, το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου θα τοποθετηθεί στο κεφάλι του.

Στη συνέχεια, όπως και η βασιλική σύζυγος, θα απευθυνθούν στο έθνος από το μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Στην τελετή στέψης της Ελισάβετ Β', το 1953, περισσότεροι από 8.000 καλεσμένοι από 129 έθνη βρέθηκαν στο Αββαείο του Γουέστμινστερ στο κέντρο του Λονδίνου, με τους καλεσμένους -στους οποίους περιλαμβάνονταν και τα μέλη της βρετανικής αριστοκρατίας- να κάθονται στις πλατφόρμες που είχαν στηθεί.

πηγή: Bloomberg

Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος - Μεταναστευτικό: Ναυτική τραγωδία με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Μεξικό: Μακελειό με δεκάδες νεκρούς από επίθεση ενόπλων

“The 2Night Show” - Καλφαγιάννης: Η... εξομολόγηση για τον ιερέα των Αγίων Ισιδώρων (βίντεο)