Τράπερ συνελήφθη για ναρκωτικά

Τον σταμάτησαν για έναν τυπικό έλεγχο και βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Τι λέει για τη σύλληψή του ο γνωστός τράπερ.

Γνωστός τράπερ συνελήφθη με μικροποσότητα χασίς στην κατοχή του, μετά από τυχαίο έλεγχο που του έγινε από τις Αρχές ενώ κινούταν με το αυτοκίνητο στην περιοχή των Γιαννιτσών.

Αστυνομικοί σταμάτησαν τον νεαρό τράπερ που κινούταν στην περιοχή των Γιαννιτσών, στο πλαίσιο τυπικού ελέγχου. Του ζητήσαν τα στοιχεία του και τα απαραίτητα έγγραφα του οχήματος. Κατά τον έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό του , σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν δύο συσκευασίες με 3,2 γραμμάρια χασίς.

Ο γνωστός τράπερ συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

Με ανάρτηση του στο instagram, ο τράπερ με δίνει τη δική του εκδοχή και αναφέρει: «Απλώς για να μη γίνει παρεξήγηση έγινε ένα μπέρδεμα με τα χαρτιά από το αυτοκίνητο, τίποτα σοβαρό. Έτυχε να μην έχω πάνω μου την ταυτότητα μου, καθώς στη συνέχεια η κατάσταση πήρε άλλη τροπή και οδηγήθηκα σε Αυτόφωρο. ΠΡΟΣΟΧΗ, δεν είχα τίποτα παράνομο πάνω μου. Αξιοπρέπεια πάνω από όλα».

