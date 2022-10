Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: η όψη Άρη - Ποσειδώνα, το μεταναστευτικό και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Η όψη Άρη - Ποσειδώνα δημιουργεί εξαπατήσεις" είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα, το μεσημέρι της Τρίτης, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Ενώ συνέχισε και με αφορμή το ναυάγιο με νεκρούς στα Κύθηρα " αναφορά στον Αστρολόγο είχαμε κάνει για το μεταναστευτικό - προσφυγικό και για προβλήματα με αύξηση στις προσφυγικές ροές μέσω θάλασσας αλλά και κίνδυνος για τους ανθρώπους αυτούς στην προσπάθειά τους να σωθούν".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

