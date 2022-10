Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης: Sold out ανακοίνωσαν οι “πράσινοι”!

Από το πρωί της Πέμπτης δεν υπάρχει πλέον ούτε για δείγμα, εισιτήριο για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τους Αρκάδες, στη Λεωφόρο.

Κατάμεστο θα είναι το «Απόστολος Νικολαΐδης» και στον κυριακάτικο (09/10, 19:30) αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης για την 7η αγωνιστική της Super League, καθώς οι «πράσινοι» γνωστοποίησαν το πρωί της Πέμπτης (06/10) πως εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια.

Η «πράσινη» ΠΑΕ σε ανακοίνωσή της ευχαρίστησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού για την ανταπόκρισή του κι ενημέρωσε πως εάν υπάρξουν επιστροφές εισιτηρίων από χορηγούς, θα διατεθούν αμέσως προς διάθεση προς τους φίλους της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων»:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του κυριακάτικου αγώνα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης». Ενδέχεται να υπάρξουν ορισμένες επιστροφές εισιτηρίων από χορηγούς, τα οποία και θα τεθούν προς διάθεση.

Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο της ομάδας μας για την υποστήριξη και το μεγάλο ενδιαφέρον του να παρακολουθήσει από τις κερκίδες του γηπέδου την αναμέτρηση.

