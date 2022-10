Life

“Ποιος Παπαδόπουλος”: το επεισόδιο της Πέμπτης έχει... πολύ γέλιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα δούμε απόψε στο νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, 'Ποιος Παπαδόπουλος"...

Τους γνωρίσαμε, μπήκαμε στην καθημερινότητά τους και γελάσαμε με τις εκπλήξεις και τα απρόοπτα που τους επιφύλαξε η ζωή.

Απόψε στις 21:00 έρεται η η ξεκαρδιστική συνέχεια του «Ποιος Παπαδόπουλος;», της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Η πρώτη μέρα του σχολείου έφτασε για τα αγόρια και η Περιστέρα αποφασίζει να τους φτιάξει την σπεσιαλιτέ της, τηγανίτες, κάνοντάς τους όλους να γλείφουν τα δάχτυλά τους, πράγμα που θα προκαλέσει τη ζήλεια της Μελίνας.

Έτσι, αποφασίζει κι αυτή να φτιάξει ένα γλυκό για να δείξει τις μαγειρικές της ικανότητες. Λογαριάζει, όμως, χωρίς την Περιστέρα...

Στο μεταξύ, ο Γιάννης παίρνει το τζιπ του Αρίστου για να κάνει φιγούρα στους φίλους του, με απρόβλεπτα, όμως, αποτελέσματα.

Ο Αρίστος δέχεται έναν απροειδοποίητο έλεγχο από εφοριακούς στην εταιρία, ενώ ο Θάνος στο σχολείο προσπαθεί να προσεγγίσει την Εριέττα που δείχνει να ενδιαφέρεται για αυτόν, ακολουθώντας δυστυχώς τις συμβουλές του Αλέξανδρου.

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Νίκος Seymour Σταθόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Kάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

#PoiosPapadopoulos

https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos

Τα επεισόδια της σειράς «Ποιος Παπαδόπουλος;» μπορείτε να τα δείτε:

στο site του ANT1

https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos/videos

&

στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube

https://www.youtube.com/c/ant1tv/videos





Ειδήσεις σήμερα:

Μακαρόνια με κιμά από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Επίθεση σε παιδικό σταθμό με νεκρά παιδιά στην Ταϊλάνδη

“The 2Night Show” - Καλφαγιάννης: Η... εξομολόγηση για τον ιερέα των Αγίων Ισιδώρων (βίντεο)









Gallery