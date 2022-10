Πολύνεκρο ναυάγιο στη Λέσβο: Μάχη με τον χρόνο για τους αγνοούμενους (εικόνες)

Αυξάνονται όσο περνάει η ώρα οι νεκροί από το ναυάγιο που σημειώθηκε στη Λέσβο. «Υπεύθυνη η Τουρκία για τα ναυάγια σε Κύθηρα και Λέσβο», λέει ο Οικονόμου.

Δεκαοκτώ είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ανατολικά της Λέσβου, μετά τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέβαιναν περίπου 40 πρόσφυγες – μετανάστες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες εντοπίστηκε ακόμα μια σορός, ενώ εντοπίστηκαν ακόμη 15 αλλοδαποί από χερσαίο κλιμάκιο της ΕΛΑΣ. Ο συνολικός αριθμός αυτών που έχουν διασωθεί είναι 25 και ο συνολικός αριθμός σορών είναι 18. Η επιχείρηση συνεχίζεται κάτω από πολύ δυσμενείς συνθήκες.

Το σκάφος με τους πρόσφυγες – μετανάστες βυθίστηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή «Προβοσκίδα», ανατολικά της Λέσβου. Εκτιμάται ότι αναχώρησε αργά το βράδυ της Τετάρτης από την περιοχή του Αγιασμάτ κοντά στο Αϊβαλί.

Από τους 18 νεκρούς, οι 16 είναι γυναίκες, ένα παιδί, ενώ η τελευταία σορός που εντοπίστηκε ανήκει σε έναν άνδρα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκε ακόμα μια γυναίκα ανεβάζοντας των διασωθεισών γυναικών σε 10 και έχουν μεταφερθεί και νοσηλεύονται στο θάλαμο βραχείας νοσηλείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι περίπου στις 9.30 το πρωί οι διασωθείσες από το ναυάγιο δέχθηκαν την επίσκεψη της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Μίνας Γκαγκα, η οποία βρίσκεται στη Μυτιλήνη στα πλαίσια προγραμματισμένης επίσκεψης της στη Λέσβο.

Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής, του Στρατού και της Αστυνομίας. Συμμετείχαν επίσης ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα super puma, ενώ στην περιοχή έπνεαν δυνατοί άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ.

Οικονόμου: Υπεύθυνη η Τουρκία για τα ναυάγια σε Κύθηρα και Λέσβο

«Η Τουρκία είναι υπεύθυνη για τα ναυάγια» τόνισε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών καταλογίζοντας «ανεύθυνη συμπεριφορά και πλημμέλειες» στη γείτονα. Όπως τόνισε, μάλιστα, «είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα θρηνούμε θύματα όσο η Τουρκία δεν πράττει όσα επιτάσσουν οι συμφωνίες που έχει υπογράψει και το Διεθνές Δίκαιο».

«Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Οι ελληνικές αρχές διασώζουν ανθρώπους όχι, δυστυχώς όλους. Αυτή η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού πρέπει να σταματήσει γιατί κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Όσο η Τουρκία κάνει πλάτες στους διακινητές θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες τραγωδίες» συμπλήρωσε ο Γιάννης Οικονόμου.

«Εγκληματική ενέργεια ήταν αυτό που έγινε χθες, να επιβιβάζουν ανθρώπους σε βάρκες σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες στην καλύτερη περίπτωση πλημμέλειας των τουρκικων αρχών γι' αυτή την τραγωδία» κατεληξε στις αναφορές του στα δύο ναύαγια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε δηλώσεις στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα", ο Νίκος Κοκκάλας διευκρίνισε ότι στο ναυάγιο δεν υπήρχαν παιδιά και έκανε λόγο για πληροφορίες που αναφέρουν ότι υπήρχαν πολλοί πρόσφυγες – μετανάστες που κατάφεραν να αοβιβαστούν από την βάρκα και να διαφύγουν στην ξηρά.

Μετά τη διπλή τραγωδία σε Κύθηρα και Λέσβο ο υπουργός Μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης, με ανάρτησή του στο Twitter απηύθυνε «επείγουσα έκκληση» στην Τουρκία να λάβει μέτρα «για να σταματήσει παράνομες αποπλεύσεις εν μέσω κακών καιρικών συνθηκών». «Έχουμε ήδη χάσει αρκετούς ανθρώπους σήμερα στο Αιγαίο, οι άνθρωποι πνίγονται σε επικίνδυνα σκάφη. Η Ευρώπη πρέπει να δράσει» κατέληξε ο Νότης Μηταράκης.

