Πολιτική

Οικονόμου – Μεταναστευτικό: Όσο η Τουρκία δεν πράττει τα απαιτούμενα θα θρηνούμε θύματα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε αναλυτικά, στην παρουσία του Πρωθυπουργού, στην Άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε στην Πράγα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εξέφρασε τη θλίψη του για τα τραγικά γεγονότα στις θάλασσές μας που οδήγησαν σε θανάτους κι έβαλαν σε κίνδυνο πάρα πολλούς ανθρώπους. Όπως είπε «οι ελληνικές αρχές, το Λιμενικό, η Αστυνομία , ο Στρατός, το Ναυτικό, το Πυροσβεστικό Σώμα υπό ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες διέσωσαν ανθρώπινες ζωές. Έσωζαν ανθρώπους που ρίχτηκαν από ασυνείδητους διακινητές στα μανιασμένα νερά του Αιγαίου, πάνω σε σκάφη που δεν πληρούν κανέναν κανόνα ασφαλείας. Τέτοια ανεύθυνη συμπεριφορά και ταυτόχρονα οι πλημμέλειες της Τουρκίας απ' τα παράλια της οποίας ξεκίνησαν τα σκάφη αυτά οδηγούν δυστυχώς νομοτελειακά σε τραγωδίες.

Παρά την οργάνωση και τις ηρωικές προσπάθειες του προσωπικού των ελληνικών αρχών οι οποίες συνεχίζονται είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα θρηνούμε θύματα όσο η Τουρκία δεν πράττει ό,τι επιβάλλουν οι διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει και το διεθνές Δίκαιο».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη στην Πράγα καθώς σήμερα πραγματοποιείται η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και αύριο η έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στην εναρκτήρια Ολομέλεια της Συνόδου, θα κάνει παρέμβαση μέσω τηλεδιάσκεψης ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι και θα μιλήσουν ακόμη οι πρωθυπουργοί της Τσεχίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νορβηγίας και της Αλβανίας.

«Σημειώνεται ότι η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας έχει διαρθρωθεί σε συζητήσεις ηγετών σε διάφορα θεματικά τραπέζια. Σε κάθε πάνελ θα συμμετέχουν 11 ηγέτες, τόσο κρατών-μελών της ΕΕ, όσο και των τρίτων χωρών που έχουν προσκληθεί.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι συμπρόεδρος σε θεματικό τραπέζι για την ενέργεια, την οικονομία και την κλιματική αλλαγή. Τη θεματική δηλαδή με τη μεγαλύτερη ίσως βαρύτητα στην κρισιμότερη διεθνή συγκυρία αλλά και γενικότερα. Μια θεματική που είναι ενδεικτική του ενδιαφέροντος που έχουν προκαλέσει οι πρωτοβουλίες και οι προτάσεις της Ελλάδας για την ενεργειακή κρίση, τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης αλλά και την κλιματική αλλαγή, προτάσεις όπως η επιβολή ανώτατου ορίου τιμών στην χονδρική τιμή του φυσικού αερίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις δημόσιες παρεμβάσεις του και τις πολιτικές του έχει εμπεδωθεί στο διεθνές προσκήνιο ως μια σημαίνουσα πολιτική προσωπικότητα σε αυτού του είδους την ατζέντα.

Στο ίδιο τραπέζι θα μιλήσουν ο Γερμανός Καγκελάριος καθώς και οι πρωθυπουργοί της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, του Βελγίου, της Ιρλανδίας, της Βουλγαρίας, της Νορβηγίας και της Σερβίας.

Αύριο Παρασκευή, στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στην άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει τους ηγέτες της ΕΕ για την κλιμάκωση της προκλητικής τουρκικής ρητορικής, καθώς και για την πρόσφατη συμφωνία της Άγκυρας με την κυβέρνηση της Τρίπολης και το άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους της τουρκικής συμπεριφοράς για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, εν μέσω μιας ιδιαίτερα κρίσιμης διεθνούς συγκυρίας».

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ως εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι λίγο πριν ξεκινήσει η σύνοδος της Πράγας η πρόεδρος της Κομισιόν απέστειλε προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών-μελών της ΕΕ επιστολή στην οποία επί της ουσίας υιοθετεί τις προτάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο TFT ως μέτρο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Αναφέρθηκε στο χθεσινό σχόλιο του πρωθυπουργού ότι η κίνηση αυτή συνιστά ένα πολύ θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και θα συμβάλει ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση των καταναλωτών σε πολλαπλά επίπεδα.

«Η Ευρώπη δεν πρέπει να επιτρέψει στη Ρωσία να χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο για να αποσταθεροποιήσει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες», είπε επίσης επικαλούμενος θέση που κατ' επανάληψη έχει εκφράσει ο πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε ακόμη ότι υιοθετείται όχι μόνο η θέση αλλά και η ρητορική και τα επιχειρήματα που έγκαιρα εισηγήθηκε η ελληνική κυβέρνηση και δικαιώνεται πλήρως ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα δίνει λύσεις σε κρίσιμα αδιέξοδα» τόνισε επισημαίνοντας ότι όπως και στην περίοδο της πανδημία υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη θέσεων προτάσεων και ιδεών για την υπέρβαση κοινών ευρωπαϊκών προβλημάτων.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε συγκεκριμένες εισηγήσεις της Ελλάδας όπως το Ταμείο Ανάκαμψης (μαζί με άλλες 8 χώρες), τις εξαιρέσεις από τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων με σκοπό την άμεση στήριξη των επιχειρήσεων μέσα στην κρίση, το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό για τον covid-19, την ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης με self test, την επιβολή πλαφόν στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου που σήμερα η πρόταση αυτή υιοθετείται από την πρόεδρο της Κομισιόν.

Επίσης έκανε αναφορά στην εισήγηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού ανάκτησης των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας που έγινε ήδη ευρωπαϊκός κανονισμός όπως και η επιβολή έκτακτης φορολογίας σε εταιρείες ενέργειας για τους πρώτους μήνες της ενεργειακής κρίσης.

Η κυβέρνηση ανέστρεψε την αρνητική εικόνα της Ελλάδας στην ΕΕ και την παγκόσμια σκηνή, με κινήσεις σαν κι αυτές, είπε, αναβαθμίζοντας τη χώρα κάτι που το εισπράττει και στην εξωτερική πολιτική, και στην εθνική μας άμυνα και στις επενδύσεις και στον Τουρισμό.

Το σχέδιο στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας θα συνεχιστεί για όσο διαρκεί η κρίση, διαβεβαίωσε, όπως είπε και ο πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ.

