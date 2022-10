Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Κόντρα Μαξίμου - ΣΥΡΙΖΑ για τα εξοπλιστικά, την ΕΕ και τις κυρώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Κυβ. Εκπρόσωπος για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και την τουρκική προπαγάνδα, σε ζητήματα όπως το Προσφυγικό, σχολιάζοντας ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα περί παρέμβασης της Ε.Ε με κυρώσεις κατά της Τουρκίας αν αυτή παραβιάσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, σχολιάζει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπροσώπος, Γιάννης Οικονόμου.

«Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει μεθοδικά, στρατηγικά και αποτελεσματικά την τουρκική προκλητικότητα και τις απειλές σε όλα τα διεθνή fora τα τελευταία χρόνια. Η καταγγελία του τρόπου που η Τουρκία πολιτεύεται στις πολιτικές ομάδες, που υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση, είναι κάτι αναμφισβήτητα ωφέλιμο για την χώρα μας. Άλλωστε η κυβέρνησή μας έχει υπερτονίσει την αναγκαιότητα ύπαρξης αραγούς εσωτερικού μετώπου απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα», τονίζει στη δήλωση του ο κ. Οικονόμου.

Και συνεχίζει απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι: «Πέρα από λόγια και δηλώσεις στο εξωτερικό, το πλέον εθνικά επωφελές θα ήταν να υπερψηφίζει ο κ. Τσίπρας τα εξοπλιστικά προγράμματα, που θωρακίζουν έμπρακτα τη χώρα μας απέναντι στις απειλές, και τις αμυντικές συμφωνίες που κατοχυρώνουν τη γεωστρατηγική μας ασφάλεια. Και, φυσικά, να είναι περισσότερο προσεκτικοί, ο ίδιος και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στην τουρκική προπαγάνδα εις βάρος της Ελλάδας όσον αφορά ζητήματα όπως το προσφυγικό».

Τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, προσερχόμενος στην Προσύνοδο του PES στην Πράγα δήλωσε:

«Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο χειμώνα, γι' αυτό απαιτούνται λύσεις και αποφάσεις αποτελεσματικές.

Πρώτα απ' όλα, η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει αν θα πορευτεί με την αρχή της αλληλεγγύης ή ο καθένας μόνος του απέναντι στην κρίση κι όποιος αντέξει. Όπως φαίνεται να επιλέγει η Γερμανία, που χρηματοδοτεί με 200 δισ. ευρώ προκειμένου να δημιουργήσει ένα εργαλείο για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση στη Γερμανία, αλλά αρνείται παρόμοια εργαλεία για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών ή το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου.

Συνεπώς θεωρούμε ότι το κοινό ευρωπαϊκό ομόλογο για τη χρηματοδότηση δράσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση σε κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα.

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει να σταματήσει να πορεύεται σαν τον υπνοβάτη προς το γκρεμό, σε σχέση με την ουκρανική κρίση. Πρέπει να αναλάβει διπλωματικές πρωτοβουλίες για να τερματιστεί η ρωσική εισβολή, να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν ο πόλεμος. Δεν μπορεί τις εξελίξεις να τις καθορίζει μονάχα ο Πούτιν με τα φιλοπόλεμα σχέδιά του, τα επιθετικά του σχέδια, και οι ΗΠΑ με τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις παράνομες και προκλητικές ενέργειες από την πλευρά της Τουρκίας, η Ευρώπη, επίσης, πρέπει να αποφασίσει αν θα έχει δυο μέτρα και δυο σταθμά. Δεν μπορεί την ίδια στιγμή που ορθώς εναντιώνεται στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, να μην παίρνει μία σαφή θέση και στάση σε ό,τι αφορά την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μιας χώρας κράτους-μέλους της ΕΕ από την Τουρκία με το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο.

Οφείλει λοιπόν, η ΕΕ να έχει μια ξεκάθαρη στάση σε ό,τι αφορά ένα πλαίσιο κυρώσεων, ένα πακέτο κυρώσεων, στη βάση του πλαισίου του 2019 που θα ενεργοποιηθεί εάν η Τουρκία παραβιάσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δυτικά του 28ου μεσημβρινού».

Ακολουθεί η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Δεν μπορεί η Ε.Ε,την ίδια στιγμή που παίρνει ορθώς σαφή θέση ως προς την Ουκρανία,να μην παίρνει σαφή θέση ως προς την παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους-μέλους της.Οφείλει να ενεργοποιήσει πακέτο κυρώσεων εάν η Τουρκία παραβιάσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) October 6, 2022

Σε απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, αναφέρεται:

«Ο κ. Οικονόμου φαίνεται να ανησυχεί πολύ που ο Αλέξης Τσίπρας υπερασπίζεται τα δικαιώματα της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντί να νουθετεί τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όμως, καλό θα ήταν να μας απαντήσει αν ο κ. Μητσοτάκης θα διεκδικήσει επιτέλους κυρώσεις εις βάρος της Τουρκικής επιθετικότητας και αν θα προβεί σε επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι χθες υπουργοί του μας έλεγαν ότι το πρώτο "δεν είναι στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης" και το δεύτερο είναι "εθνικιστική επιλογή». Άραγε τα ίδια λέει και σήμερα ; Εκτός και αν αισθάνεται δικαιωμένος με τη στρατηγική να δίνει τα πάντα στους συμμάχους χωρίς ανταλλάγματα και η Τουρκία να συνάπτει νέες παράνομες συμφωνίες με τη Λιβύη παραβιάζοντας κατάφορα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση σε παιδικό σταθμό με νεκρά παιδιά στην Ταϊλάνδη

Ευλογιά των πιθήκων: Νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: η όψη Άρη - Ποσειδώνα, το μεταναστευτικό και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)