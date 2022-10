Κοινωνία

Όρος Αιγάλεω: Φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε φαράγγι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθη αλλοδαπός καλλιεργητής. Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών για την εκρίζωση φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης που εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή μέσα σε φαράγγι στο όρος Αιγάλεω.

Συνελήφθη αλλοδαπός καλλιεργητής. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση σε παιδικό σταθμό με νεκρά παιδιά στην Ταϊλάνδη

Ευλογιά των πιθήκων: Νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: η όψη Άρη - Ποσειδώνα, το μεταναστευτικό και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)