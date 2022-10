Κόσμος

Ερντογάν: Με Αναστασιάδη και Μακρόν συναντήθηκε στην Πράγα (εικόνες)

Συνομιλία στο… πόδι είχε ο Ερντογάν με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι είπε στον Μακρόν.



Με ηγέτες άλλων χωρών συναντήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Πράγα, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, συνομιλία στο… πόδι με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη είχαν ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Πράγα, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία δημοσίευσαν και τη σχετική φωτογραφία.

Turkish President Erdogan attends European Political Community Summit in Prague. Meets with following leaders:



- French President Macron

- Greek-administered Cyprus leader Anastasiades

- Azerbaijani President Aliyev

- Armenian PM Pashinyan pic.twitter.com/eCmco5Y5xR — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 6, 2022

Ωστόσο, ο Τούρκος πρόεδρος είχε σύντομη συνομιλία και με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Μάλιστα, ο Ερντογάν φέρεται να είπε στον Γάλλο Πρόεδρο και την συνομιλία τους «Μακρόν να σε πάρουμε κι εσένα εδώ. Η Ασία είναι πιο μεγάλη από την Ευρώπη».

Cumhurbaskan? Erdogan, Fransa Cumhurbaskan? Macron'a:



"Seni de bu tarafa alal?m. Asya Avrupa'dan buyuk"

— Yeni Safak (@yenisafak) October 6, 2022

Φωτογραφία: TRTWorldNow

