Υποκλοπές - Ανδρουλάκης στην Ευρωβουλή: οι ευρωπαϊκές αξίες δεν είναι αλα καρτ

Σε συνεδρίαση Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου, που ερευνά τις παρακολουθήσεις, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της εξεταστικής επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε τον συγχρονισμό της παρακολούθησής του από την ΕΥΠ και την απόπειρα παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του με το λογισμικό Predator κατά την διάρκεια της προεκλογικής εσωκομματικής περιόδου.

«Πρώτη διαβολική σύμπτωση είναι ότι ο Πρωθυπουργός μετέφερε την ΕΥΠ από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο πρωθυπουργικό γραφείο. Δεύτερη διαβολική σύμπτωση είναι ότι η απόπειρα του Predator συμπίπτει με την παράνομη παρακολούθηση των μυστικών υπηρεσιών της χώρας μου. Είναι ακριβώς το ίδιο διάστημα. Με διαφορά ελάχιστων ημερών τον Σεπτέμβριο του 2021. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για δύο γεγονότα τα οποία συγχρονίζονται, παρόλο που η κυβέρνηση λέει ότι δεν χρησιμοποιεί το Predator αλλά δεν κάνει και τις κινήσεις που χρειάζονται για να μάθουμε επιτέλους ποιος το χρησιμοποιεί, γιατί δεν είμαι το μόνο κρούσμα. Ο χρόνος παρακολούθησης από την ΕΥΠ καλύπτει όλη την προεκλογική περίοδο για την ανάδειξη της ηγεσίας της παράταξής μας. Συνεπώς υπήρχε ισχυρό πολιτικό ενδιαφέρον. Από την αρχή αυτής της περιπέτειας υπήρξαν διάφορες διαρροές. Οι πρώτες υποστήριζαν ότι πρεσβείες τρίτων χωρών ζήτησαν από τη χώρα μου να με παρακολουθήσει και κατονόμαζαν την Ουκρανία και την Αρμενία. Μέσα σε λίγες ώρες απάντησαν οι πρεσβείες των δυο χωρών ότι όλα αυτά είναι fake news και ουδέποτε είχαν αιτηθεί κάτι τέτοιο από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι προφανές για μένα ότι οι λόγοι είναι πολιτικοί. Δε μπορεί να είμαι οκτώ χρόνια ευρωβουλευτής και ποτέ να μη μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είτε με το Predator είτε με τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας και ξαφνικά να με παρακολουθούν μόλις δήλωσα ότι θέλω να είμαι υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ».

Απευθυνόμενος στους ευρωβουλευτές μέλη της επιτροπής PEGA ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Θέλουμε να υπερασπιστούμε τις ευρωπαϊκές αξίες; Θέλουμε να ζούμε σε μία Ευρώπη όπου ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών θα καθορίσει το μέλλον της ή θέλουμε να ζούμε σε μία Ευρώπη που οι χειρότερες πρακτικές, που αξιοποιούν χώρες failed state, θα γίνουν κανονικότητα;

Αυτό δεν το δέχομαι ως σοσιαλιστής και πιστεύω ότι πρέπει να αγωνιστούμε ώστε να κατοχυρώσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες και να μην επιτρέψουμε τα παράνομα αυτά λογισμικά να χρησιμοποιούνται εις βάρος της Δημοκρατίας και εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως συνέβη στη δική μου περίπτωση. Δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Για μένα είναι ένα ζήτημα Δημοκρατίας και πρέπει να αγωνιστούμε όλοι για να υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο που θα καθορίσει ένα μέλλον φωτεινό και όχι ένα μέλλον σκοτεινό ενός μεσαίωνα όπου ολιγάρχες ή πολιτικοί θέλοντας να κρατήσουν την εξουσία με νύχια και με δόντια χρησιμοποιούν αυτές τις απαράδεκτες και σκοτεινές πρακτικές».

Ερωτηθείς για την στάση της Κυβέρνησης από τον συντονιστή του ΕΛΚ στην εξεταστική επιτροπή, ο κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε: «Περιμένουν από το θύμα να πει γιατί τον παρακολουθούσαν και να βρει ποιος έχει το Predator στην Ελλάδα; Η Κυβέρνηση πρέπει να πει γιατί με παρακολουθούσε. Η Κυβέρνηση πρέπει να βρει ποιος έχει το Predator. Ακούω την επίκληση εθνικού λόγου. Ποιοι εθνικοί λόγοι είναι πίσω από ένα δημοσιογράφο που ερευνά ένα σκάνδαλο ή πίσω από έναν πολιτικό που δηλώνει υποψήφιος για την ηγεσία ενός κόμματος; Και να σας προβληματίζει κύριε Αλβάρες, διότι τα επιχειρήματα που είπατε, τα χρησιμοποιούν πολλές φορές ο Ορτέγκα και ο Μαδούρο. Να σας προβληματίζει πάρα πολύ. Τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιείτε εις βάρος μου, χρησιμοποιούν τα καθεστώτα της Λατινικής Αμερικής. Να είστε σίγουρος ότι εγώ αγαπάω περισσότερο την Ελλάδα από αυτούς που σας έστειλαν αυτές τις ερωτήσεις, διότι ουδέποτε θα έκανα χρήση τέτοιων δόλιων πρακτικών εις βάρος της δημοκρατίας μας για να εκθέσω διεθνώς την Ελλάδα».

«Από εσάς τι ζητάω; Όσους προστάτευσε η Νέα Δημοκρατία για να μείνουμε στο σκοτάδι και για να μη μάθουμε την αλήθεια, όταν θα έρθετε στην Αθήνα να ζητήσετε να τους δείτε για να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες» πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αποδόμησε το κυβερνητικό αφήγημα ότι αρνείται να ενημερωθεί:«Ρωτήσαμε το σημερινό διοικητή της ΕΥΠ στην Εξεταστική Επιτροπή. «Μπορεί να έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης να τον ενημερώσετε; Είναι νόμιμο ή παράνομο;» Και απαντά ο κύριος Δεμίρης: «Α, είναι καινοτομία». Διότι προφανέστατα είναι παράνομο να πάω να ενημερωθώ από την ΕΥΠ. Και θα πάω να παρανομήσω για να φύγουν οι ευθύνες από την Κυβέρνηση; Όχι. Με νόμιμο τρόπο θα μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε προχθές μία συνέντευξη στους Sunday Times και τι έλεγε; Δεν είναι πια εθνικός λόγος. Λέει: «Δεν ξέρω τι έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση, αλλά αυτοί που ήθελαν να πετύχουν κάτι, το πέτυχαν. Διέρρηξαν τις σχέσεις μου με το ΠΑΣΟΚ». Τελικά ήταν πολιτικός ο λόγος της παρακολούθησης ή εθνικός; Διότι ο Πρωθυπουργός αλλάζει τις απόψεις του σαν τα πουκάμισα. Πως λέει ένας Πρωθυπουργός ότι είναι νόμιμο λάθος, αν δεν ξέρει το λόγο της παρακολούθησης; Και πως απολύει τον πιο στενό του συνεργάτη, τον ανιψιό του, από γραμματέα και τον διοικητή των μυστικών υπηρεσιών αν δεν ξέρει το λόγο της παρακολούθησης; Κανείς δεν θέλει να φορτωθεί το άγος αυτής της υπόθεσης. Αυτό που θέλω είναι δικαιοσύνη και διαφάνεια από όλους -και από την Ελληνική Κυβέρνηση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- γιατί αυτή είναι η θέση μας ως δημοκράτες, ως προοδευτικοί. Εκτός και αν κάποιοι άλλοι θεωρείτε τις ευρωπαϊκές αξίες αλά καρτ σύμφωνα με τα κομματικά γυαλιά που φοράτε ή τη χώρα προέλευσης. Όχι! Οι αξίες αυτές είναι αξίες οικουμενικές, ευρωπαϊκές και οφείλουμε να είμαστε οι πρεσβευτές τους σε όλο τον κόσμο και όχι να υπάρχουν φαινόμενα τα οποία υπονομεύουν αυτές τις αξίες εντός της Ευρώπης.»

Ανέδειξε την ανάγκη ενδελεχούς διερεύνησης θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των εταιρειών Intellexa και Krikel στην Ελλάδα. «Στην Εξεταστική Επιτροπή στο ελληνικό κοινοβούλιο ήρθε ένας από τους εκπροσώπους της Krikel και είπε ότι την εταιρία αυτή την είχαν πάρει με 5.000 ευρώ το 2017. Η εν λόγω εταιρία επί ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητων Ελλήνων κάνει απευθείας σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο ύψους 1 εκατ.ευρώ και επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας 9 εκατομμύρια ευρώ. Και ενώ ζητάμε να έρθουν στην Εξεταστική Επιτροπή αυτοί που η ερευνητική δημοσιογραφία εμπλέκει με την εταιρία, η Κυβέρνηση αρνείται. Άρα πως συνεργάζεται η Κυβέρνηση; Μάλιστα διαβάζω στον Τύπο ότι ο γιος Υπουργού, που σύναψε μία από αυτές τις συμφωνίες, μετά εργάστηκε σε αυτή την εταιρία» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

