“Ράδιο Αρβύλα” όπως... “Star Trek” - Το τρέιλερ που τα “σπάει” (βίντεο)

Δείτε το επικό τρέιλερ για την επιστροφή της θρυλικής εκπομπής από την συχνότητα του ΑΝΤ1. Πότε κάνει πρεμιέρα το “Ράδιο Αρβύλα”.

Την Δευτέρα στις 17 Οκτωβρίου επιστρέφουν οι «Ράδιο Αρβύλα», στην τηλεοπτική συχνότητα του ANT1.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 20:00, της Δευτέρας 17 Οκτωβρίου, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Ο Αντώνης Κανάκης, ο Χρήστος Κιούσης και ο Γιάννης Σερβετάς βρίσκονται σε εργώδεις προετοιμασίες για να επιστρέψουν δυνατά στην σατιρική εκπομπή του ΑΝΤ1 και να σχολιάσουν με τον δικό τους, απολαυστικό τρόπο, την επικαιρότητα.

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς, ο Χρήστος Κιούσης, ο «Κωστάκης» και ο «ΠΑΣΟΚτσής» μετατρέπονται σε ήρωες του «Star Trek», που προσγειώνονται στην Γη από άλλον πλανήτη

Ο Αντώνης Κανάκης ως Captain Kirk, ο Γιάννης Σερβετάς ως Spock και η υπόλοιπη παρέα μας προϊδεάζουν για όσα… μας περιμένουν και αυτόν τον χειμώνα.

Δείτε το απολαυστικό τρέιλερ του «Ράδιο Αρβύλα»:

