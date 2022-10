Πολιτική

Μητσοτάκης – Ερντογάν: “Δυο ξένοι” στην οικογενειακή φωτογραφία στην Πράγα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτυπώνεται στην οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.



Το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτυπώνεται στην οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα.

Οι δύο ηγέτες δεν έχουν ανταλλάξει μέχρι στιγμής ούτε βλέμμα. Χρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο στην οικογενειακή φωτογραφία όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέκεται πάνω και αριστερά και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εισέρχεται στην αίθουσα με τους δύο άνδρες να κοιτάζουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός στάθηκε στη δεύτερη σειρά και αριστερά ως πρωθυπουργός, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος στα δεξιά και την πρώτη σειρά ως πρόεδρος.

Μένει να δούμε κατά πόσον θα υπάρξει έστω και ένα ενσταντανέ των δύο κατά την διάρκεια του δείπνου, καθώς δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, μάλλον αναμενόμενο, όπως παρατηρούν κυβερνητικά στελέχη.

Πάντως, Νίκος Αναστασιάδης και Ταγίπ Ερντογάν είχαν σύντομη συνομιλία παρόντος του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός φρόντισε να στείλει έμμεσα αλλά σαφή μηνύματα κατά της τουρκικής προκλητικότητας. Προειδοποίησε ότι η Αθήνα στέκεται παγίως απέναντι σε κάθε προσπάθεια παραβίασης των συνόρων διά της βίας, ενώ την Παρασκευή στην άτυπη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών αναμένεται να ενημερώσει διεξοδικώς για την τουρκική επιθετικότητα, το παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυικό μνημόνιο, αλλά και τις επιπτώσεις αυτών στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναυάγια σε Λέσβο - Κύθηρα: μαρτυρίες σοκ από διασωθέντες και εθελοντές (βίντεο)

Τρίκαλα: Τρένο παρέσυρε άντρα και τον διαμέλισε (εικόνες)

Τράπερ συνελήφθη για ναρκωτικά