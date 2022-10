Κοινωνία

Ναυάγια σε Λέσβο - Κύθηρα: μαρτυρίες σοκ από διασωθέντες και εθελοντές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως περιγράφουν τον “εφιάλτη” που έζησαν δύο διασωθείσες στην Λέσβο. Συγκλονίζει η “κατάθεση ψυχής” του ανθρώπου που έσωσε πολλούς, αλλά και είδε να ξεψυχούν μπροστά του αρκετοί ναυαγοί στα Κύθηρα.

Ρεπορτάζ των Τζίνας Αναστασοπούλου - Κέλλυς Χεινοπώρου

Ο Δημήτρης Πρωτοψάλτης, ήταν στο λιμάνι των Κυθήρων, για να στείλει εμπόρευμα με το καράβι της γραμμής, όταν μέσα στην νύχτα είδε τα φώτα από το σκάφος με τους δεκάδες μετανάστες, ανοιχτά από το Διακόφτι.

Έως τότε, δεν είχε καταλάβει κανείς τίποτα. Όταν όμως το πλοίο της γραμμής έφτασε δίπλα στο ιστιοφόρο, που βούλιαζε χτυπημένο στις βραχονησίδες της περιοχής, με δεκάδες ανθρώπους στοιβαγμένους πάνω σε αυτό, τότε σήμανε συναγερμός. Ο κ. Πρωτοψάλτης μιλά με τον ύπαρχο του πλοίου και ειδοποιεί το Λιμενικό και κατοίκους για να βοηθήσουν τους ναυαγούς. Όπως λέει, «ήμουν δυστυχώς από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο. Το σκάφος από τα ορμητικά νερά διαμελίστηκε και πέσανε όλοι στο νερό και γαντζώθηκαν στα βράχια».

Άνθρωποι γαντζωμένοι στα βράχια, ουρλιάζουν για να σωθούν. Ο Δημήτρης Πρωτοψάλτης, μαζί με διασώστες, κρεμασμένοι στην άκρη του γκρεμού, αρχικά τους πετούν σωσίβια με σχοινιά, όμως επειδή ο άνεμος δυναμώνει, πρέπει να κάνουν γρήγορα, καθώς πολλοί χάνουν τις δυνάμεις τους, πέφτουν στο νερό και τους παρασύρει η αγριεμένη θάλασσα.

Τότε σκέφτεται μια πατέντα και όπως λέει στον ΑΝΤ1, «είπα στις Αρχές ότι η μόνη λύση είναι να φέρουμε γερανό και με καλάθι να τους ανεβάζουμε γρήγορα».

«Φώναζαν "help" , "my father"… είχε πολλά παιδιά, εγώ έβγαλα 5 κοριτσάκια», περιγράφει συγκινημένος.

Ανεβάζουν 18 μικρά παιδιά, ηλικιωμένους με σπασμένα άκρα από την πρόσκρουση στα βράχια. Οι περισσότεροι σώθηκαν. Υπήρχαν όμως και εκείνοι που βρήκαν την δύναμη να γαντζωθούν σε έναν αυτοσχέδιο σάκο του Δημήτρη Πρωτοψάλτη, όμως τελευταία στιγμή τα άγρια κύματα τους παρέσυραν στο θάνατο!

«Βλέπεις έναν άνθρωπο να σε κοιτάει στα μάτια, να προσπαθεί να σωθεί και τελευταία στιγμή να εξαφανίζεται… Ήταν τραγικό. Ήταν ένας που είχε μπλεχτεί με τα σκοινιά του σκάφους. Γαντζώθηκε στον σάκο, αλλά δεν τα κατάφερε! Να μην αντιμετωπίσει άλλος ανθρωπος αυτό που είδαν τα μάτια μου.. σοροί να επιπλέουν στο λιμάνι…», περιγράφει.

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία δύο διασωθεισών από το πολύνεκρο ναυάγιο στην Λέσβο. Παρακολουθήστε όσα είπαν στην απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στο νησί:

Κοκκάλας: βάζουν εγκύους και παιδιά σε υπερφορτωμένα φουσκωτά με θυελλώδεις ανέμους

«Αντιμετωπίζουμε κάτι πρωτόγνωρο και διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», είπε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, για το πολύνεκρο ναυάγιο στην Λέσβο, καθώς και για την παράλληλα τραγωδία με το ναυάγιο στα Κύθηρα.

Όπως εξήγησε ο Νίκος Κοκκάλας, «Βλέπουμε δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες, στις οποίες δεν μπορούν να ταξιδέψουν μεγάλα πλοία, πόσο μάλλον φουσκωτά υπερφορτωμένα ή ιστιοφόρα και βλέπουμε τέτοια σκάφη με υπεράριθμους αλλοδαπούς, σε πολύ άσχημες συνθήκες».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προσέθεσε πως «επίσης, βλέπουμε ότι σε αυτά επιβιβάζουν άτομα από ευάλωτες ομάδες, άτομα με αναπηρίες, γυναίκες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και όχι απλώς παιδιά, αλλά ακόμη και βρέφη, όπως είδαμε προ ημερών στην Καλαμάτα».

Λέσβος: Δεκάδες νεκροί, μάχη με τον χρόνο για τους αγνοούμενους

Δεκαοκτώ είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ανατολικά της Λέσβου, μετά τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέβαιναν περίπου 40 πρόσφυγες – μετανάστες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες εντοπίστηκε ακόμα μια σορός, ενώ εντοπίστηκαν ακόμη 15 αλλοδαποί από χερσαίο κλιμάκιο της ΕΛΑΣ. Ο συνολικός αριθμός αυτών που έχουν διασωθεί είναι 25 και ο συνολικός αριθμός σορών είναι 18. Η επιχείρηση συνεχίζεται κάτω από πολύ δυσμενείς συνθήκες.

Από τους 18 νεκρούς, οι 16 είναι γυναίκες, ένα παιδί, ενώ η τελευταία σορός που εντοπίστηκε ανήκει σε έναν άνδρα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκε ακόμα μια γυναίκα ανεβάζοντας των διασωθεισών γυναικών σε 10 και έχουν μεταφερθεί και νοσηλεύονται στο θάλαμο βραχείας νοσηλείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής, του Στρατού και της Αστυνομίας.

Συμμετείχαν επίσης ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα super puma, ενώ στην περιοχή έπνεαν δυνατοί άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ.

Μετά τη διπλή τραγωδία σε Κύθηρα και Λέσβο ο υπουργός Μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης, με ανάρτησή του στο Twitter απηύθυνε «επείγουσα έκκληση» στην Τουρκία να λάβει μέτρα «για να σταματήσει παράνομες αποπλεύσεις εν μέσω κακών καιρικών συνθηκών». «Έχουμε ήδη χάσει αρκετούς ανθρώπους σήμερα στο Αιγαίο, οι άνθρωποι πνίγονται σε επικίνδυνα σκάφη. Η Ευρώπη πρέπει να δράσει» κατέληξε ο Νότης Μηταράκης.

Αγωνία για τους αγνοούμενους στα Κύθηρα

Τουλάχιστον 80 μετανάστες διασώθηκαν μέχρι στιγμής μετά την πρόσκρουση και ημιβύθιση ιστιοφόρου σε θαλάσσια απόκρημνη περιοχή, στο Διακόφτι Κυθήρων. Ανάμεσα στους διασωθέντες ήταν 62 ενήλικες (55 άνδρες και 7 γυναίκες) και 18 ανήλικοι. Έντεκα από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κυθήρων για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Στο σκάφος επέβαιναν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μέχρι τώρα οι αρχές, 95 άνθρωποι.

Η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζεται υπό δυσμενείς συνθήκες, καθώς πνέουν άνεμοι έντασης 8 με 10 μποφόρ. Το ιστιοφόρο , στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες, έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Στο σημείο βρίσκονται παραπλέον πλοίο, ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού , στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, στελέχη της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής καθώς και εθελοντές διασώστες.

Δήμαρχος Κυθήρων: Μπροστά μου πέθαναν πέντε άτομα

Τις τραγικές στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι των Κυθήρων στη διάρκεια της νύχτας, μόλις έγινε αντιληπτό το ναυάγιο με τους μετανάστες, περιέγραψε ο δήμαρχος Κυθήρων Στρ. Χαρχαλάκης.

Χαρακτηριστικά ο δήμαρχος είπε «μπροστά μου πέθαναν πέντε άτομα».

Συνέχισε περιγράφοντας ότι το σκάφος εξέπεμψε SOS μέσω του 112 χθες το βράδυ γύρω στις 8, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες.

Πρόσθεσε ότι οι άτυχοι μετανάστες παρασύρθηκαν από τα κύματα και το σκάφος τους προσέκρουσε και διαλύθηκε πάνω σε βράχια κάθετα, που έχουν ύψος 15 – 20 μέτρα.

«Η θάλασσα τους κοπανούσε σαν χταπόδια» είπε συγκλονισμένος. «Τους πήρε το κύμα και χάθηκαν μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας για Πισπιρίγκου: το βούλευμα για την Τζωρτζίνα, την “αθωώνει” για Μαλένα και Ίριδα

Τσαγατάι Ερτσιγές: Ποιος είναι ο νέος Πρέσβης της Τουρκία στην Ελλάδα

Τράπερ συνελήφθη για ναρκωτικά