Ελληνοτουρκικά: ο Γερμανός πρέσβης στον ΑΝΤ1 για τις προκλήσεις της Άγκυρας (βίντεο)

Τι αναφέρει, μιλώντας στον Νικόλα Βαφειάδη, για την κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής της Τουρκίας και την διαρκής αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας.

Η κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα έχει προκαλέσει οργή στο Βερολίνο, όπως αποκάλυψε στον ΑΝΤ1, ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα, Δρ. Ερνστ Ράιχελ.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 και στον Νικόλα Βαφειάδη, «όσο πιο συγκρουσιακή γίνεται η τουρκική ρητορική, όσο περισσότερο αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, τόσο πιο ξεκάθαρη και πιο ισχυρή θα είναι η γερμανική αντίδραση και η απόρριψη αυτής της ρητορικής. Και δεν είναι μόνο η Γερμανία που βλέπει με αυτήν την οπτική τα πράγματα, αλλά και οι εταίροι μας στην ΕΕ μοιράζονται αυτήν την κοινή θέση».

Εξαίροντας την συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, ο Γερμανός διπλωμάτης αναφέρθηκε στο 8ο πακέτο μέτρων κατά της Ρωσίας, που βάζει πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο και στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει τις συνέπειες του πολέμου στις τιμές της ενέργειας και στην οικονομία.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και έρχεται ως αντίδραση στη ρωσική κλιμάκωση της σύγκρουσης με την παράνομη προσάρτηση εδαφών της Ουκρανίας. Την ίδια στιγμή βρισκόμαστε σε συζητήσεις στην ΕΕ για μια δέσμη μέτρων, που σκοπεύουμε να λάβουμε από κοινού, με στόχο να μειώσουμε την πίεση στις οικονομίες και στις κοινωνίες μας, από το γεγονός ότι έχουμε αυτόν τον πόλεμο και οφείλουμε να αντιδράσουμε σε αυτό», σημειώνει ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα.

Στην ομιλία του για την ημέρα της Γερμανικής Ενότητας, που γιορτάστηκε στο “The Ellinikon Experience Centre”, o Δρ. Ράιχελ επεσήμανε την ανάγκη να υπερασπιστούμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από ποτέ το διεθνές δίκαιο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όπως επεσήμανε, «είμαι ευτυχής που ήρθαν τόσοι προσκεκλημένοι, ασφαλώς γιορτάζουμε την εθνική μας επανένωση, που πετύχαμε 32 χρόνια πριν. Αυτό έφερε αλλαγή στην Ευρώπη, αλλά πιστεύω θετική αλλαγή, την οποία βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε».

Το «παρών» έδωσαν υπουργοί, βουλευτές, ανώτατοι στρατιωτικοί, διπλωμάτες και οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες.

