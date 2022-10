Οικονομία

Ηγουμενίτσα: Στον Όμιλο Grimaldi περνά το λιμάνι

Τι αναφέρει το ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.

Σε ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αναφέρονται τα εξής:

«Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία βελτιωμένων οικονομικών προσφορών για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.).

Μετά την αποσφράγιση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε την κατακύρωση της απόκτησης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΗΓ Α.Ε. στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ GRIMALDI EUROMED S.p.A. - MΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος € 84.170.000,00.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, τα δε κείμενα της συναλλαγής θα υπογραφούν μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

