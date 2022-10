Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ρεάλ: “Λύγισαν” στο φινάλε οι “πράσινοι”

Ο Παναθηναϊκός έφερε σε δύσκολη θέση τη Ρεάλ Μαδρίτης για τρεις περιόδους, στην τελική ευθεία όμως δεν άντεξε.

Η άμυνα, η οποία υποχρέωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε 19 λάθη, έδειξε τον δρόμο για μία νικηφόρα πρεμιέρα στον Παναθηναϊκό, αλλά η επίθεση τον πρόδωσε, με τους «πράσινους» να μπαίνουν με το... αριστερό στην εφετινή Euroleague. Το «τριφύλλι» έπεσε με το τελικό 71-68 από τους περυσινούς φιναλίστ στο ΟΑΚΑ, αλλά κέρδισε το χειροκρότημα από την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε για 40 λεπτά.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν στο 36΄ στο +1 (63-62), μετά από 8-0 σερί, αλλά με την αστοχία να εγκαθίσταται στις επιθέσεις του, η Ρεάλ βρήκε λύσεις, για να «σφραγίσει» το «διπλό» ο Γιουλ στα 46΄΄ για τη λήξη από τα 6.75 (65-71). Προβληματισμός στο «τριφύλλι» από τις πολλές χαμένες βολές (11/21) και την αστοχία στα σουτ εντός πεδιάς (24/68), όπως και την αδυναμία να διεκδικήσει το ριμπάουντ (34 έναντι 49).

Ο Ντέρικ Γουίλιαμς οδήγησε την... προβληματική «πράσινη» επίθεση με 15 πόντους, 12 πρόσθεσε ο θετικός Πάρις Λι, ενώ σπουδαία δουλειά έκανε κοντά στο καλάθι ο Αρτούρας Γκουντάιτις (10π.). Χαρακτηριστικό της αστοχίας του «τριφυλλιού» το μόλις 1/9 τρίποντα του Μάριους Γκριγκόνις. Από τη Ρεάλ, ο Έντι Ταβάρες κυριάρχησε στη ρακέτα με 14 πόντους και 4 μπλοκ, ενώ 13 πόντους πρόσθεσε ο Τζάναν Μούσα.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 37-38, 51-54, 68-71

Ο Παναθηναϊκός... παρασύρθηκε από τον γρήγορο ρυθμό της Ρεάλ Μαδρίτης και βρέθηκε με το... καλημέρα σε θέση... κυνηγού στο σκορ. Όταν μάλιστα πήρε μπροστά από την περιφέρεια ο Χεζόνια, οι «πράσινοι» είδαν τους Ισπανούς να ξεφεύγουν για πρώτη φορά με +8 (13-21 στο 8΄). Η είσοδος, πάντως, του Άντριους έδωσε επιθετικές λύσεις στο «τριφύλλι», το οποίο μάζεψε τη διαφορά μέχρι το τέλος της περιόδου (22-23 στο 10΄).

Βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνα, ο Παναθηναϊκός συνέχισε την αντεπίθεση και με τον Μποχωρίδη να διακρίνεται σε εκτέλεση και ριμπάουντ προσπέρασε στο 13΄ με 26-23. Η ανατροπή, πάντως, δεν άργησε να έρθει για τους Ισπανούς, οι οποίοι κυριάρχησαν στα επιθετικά ριμπάουντ και βρίσκοντας δεύτερες ευκαιρίες ξέφυγαν και πάλι με 4 στο 16΄ (28-32), για να πάρουν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +1 (37-38).

Με την άμυνα να έχει την απαιτούμενη διάρκεια, τους Γουίλιαμς και Παπαγιάννη να κάνουν τη... ζημιά στην επίθεση και τον Γκριγκόνις να συνδέεται από τα 6.75, μετά από πέντε άστοχες προσπάθειες, ο Παναθηναϊκός πάτησε και πάλι... γκάζι και στο 28΄ πέτυχε νέα ανατροπή, γράφοντας το 48-45. Ωστόσο, η Ρεάλ βρήκε στο πρόσωπο του Κοζέρ τον παίκτη που έψαχνε στο μακρινό σουτ και έκλεισε την περίοδο στο +3 (51-54).

Οι Ισπανοί βασίστηκαν στις εκτελέσεις των Κοζέρ και Γιουλ από την περιφέρεια στον... επίλογο του αγώνα και στο 34΄ έδειξαν να ελέγχουν τη μοίρα τους, γράφοντας το 55-62. Ωστόσο, ο Λι δήλωσε «παρών», έδωσε απαντήσεις από τα 6.75 και στο 36΄ ο Παναθηναϊκός ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ με το 63-62. Ωστόσο, η αστοχία του «τριφυλλιού» δεν του επέτρεψε να κρατήσει το προβάδισμα, με τον Γιουλ να κλειδώνει το διπλό στα 46΄΄ για τη λήξη με τρίποντο που έγραψε το μη αναστρέψιμο 65-71...

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάλης, Λι 12 (3), Παπαγιάννης 6, Μποχωρίδης 5 (1), Γουίλιαμς 15 (2), Άντριους 8 (1), Γ. Καλαϊτζάκης 2 , Πονίτκα 5 (1), Γκριγκόνις 5 (1), Γκουντάιτις 10.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Τσους Ματέο): Κοζέρ 8 (2), Χεζόνια 8 (2), Ροντρίγκεθ 2, Ντεκ 9, Πουαριέ 3, Κορνελί 2, Ταβάρες 14, Γιούλ 6 (2), Γιαμπουσέλε 6, Μούσα 13 (1).

