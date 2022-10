Αθλητικά

ΑΕΚ: “Βαρύ” πρόστιμο για την πρεμιέρα στην “Αγιά Σοφιά”

Ο πρώτος αγώνας στο καινούριο γήπεδο της Ένωσης σημαδεύτηκε από “παρατράγουδα” τα οποία θα κοστίσουν στους “κιτρινόμαυρους”.

Με πρόστιμο 33.000 ευρώ συνδυάστηκε η αγωνιστική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην "OPAP Arena".

Αυτή ήταν η ποινή που επέβαλε στην «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ο αθλητικός δικαστής, για τις παραβάσεις του ανάμματος πυρσών και πυροτεχνημάτων, της χρήσης λέιζερ και της παρουσίας μη διαπιστευμένων ατόμων στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Ιωνικό.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League επέβαλε επίσης πρόστιμο 6.000 ευρώ στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, για την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο, 12.500 ευρώ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, και 1.500 ευρώ στην ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα, για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό.

