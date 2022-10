Κόσμος

Πυρηνικά - Ουκρανία: Ο Μπάιντεν φοβάται για “Αποκάλυψη”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προειδοποιεί για τον κίνδυνο πυρηνικής “Αποκάλυψης”, λόγω της τακτικής του Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκρινε χθες Πέμπτη ότι οι απειλές της Ρωσίας περί χρήσης πυρηνικών όπλων στην ένοπλη σύρραξη στην Ουκρανία εγείρουν κίνδυνο «Aποκάλυψης» για τον κόσμο, για πρώτη φορά μετά την κρίση των πυραύλων στην Κούβα, εν μέσω του ψυχρού πολέμου.

«Δεν είχαμε βρεθεί αντιμέτωποι με την προοπτική αποκάλυψης από τις ημέρες του (Αμερικανού πρώην προέδρου Τζον) Κένεντι και την κρίση των πυραύλων στην Κούβα», το 1962, είπε ο κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη συγκέντρωση κεφαλαίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, στη Νέα Υόρκη. Προειδοποίησε ακόμη πως ο Ρώσος ομόλογός του «δεν αστειεύεται» όταν διατυπώνει τέτοιες απειλές.

«Υπάρχει, για πρώτη φορά από την κρίση των πυραύλων στην Κούβα, άμεση απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων αν τα πράγματα συνεχίσουν να ακολουθούν τον ίδιο δρόμο που έχουν αυτή τη στιγμή», είπε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Από τη 14η ως την 28η Οκτωβρίου 1962, η κρίση των πυραύλων που είχαν εγκατασταθεί στην Κούβα από τη Σοβιετική Ένωση κι εντοπίστηκαν από τις ΗΠΑ τρομοκράτησε όλο τον πλανήτη, καθώς προκάλεσε φόβους ότι θα ξεσπούσε πυρηνικός πόλεμος.

Εν μέσω ουκρανικής αντεπίθεσης, που τροφοδοτείται από τη στρατιωτική βοήθεια της Δύσης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων σε ομιλία του που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά την 21η Σεπτεμβρίου.

Δήλωσε έτοιμος να χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» στο οπλοστάσιο της Ρωσίας για να αντιμετωπίσει τη Δύση, την οποία κατηγόρησε πως θέλει να «καταστρέψει» τη χώρα του. «Δεν πρόκειται για μπλόφα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ειδικούς, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τακτικά πυρηνικά όπλα, μικρότερης ισχύος από ό,τι τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα. Όμως ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε πως ακόμη και χρήση ενός τακτικού πυρηνικού όπλου θα απειλούσε να προκαλέσει ευρύτερη ανάφλεξη. «Δεν νομίζω πως θα μπορούσες εύκολα να (χρησιμοποιήσεις) τακτικό πυρηνικό όπλο χωρίς να καταλήξεις να προκαλέσεις πυρηνικό Αρμαγεδδώνα», έκρινε.

Είπε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν αστειεύεται όταν μιλάει για την πιθανή χρήση τακτικών πυρηνικών ή βιολογικών ή χημικών όπλων» διότι ο ρωσικός στρατός «θα μπορούσε κανείς να πει» ότι δεν τα πάει τόσο καλά στον πόλεμο, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια είναι η πόρτα της εξόδου του Πούτιν», είπε ακόμα ο Τζο Μπάιντεν. «Πώς μπορεί να βγει;», συνέχισε, αναφερόμενος στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Πώς θα μπορούσε να το κάνει με τρόπο που δεν θα υποστεί πλήγμα η υπόληψή του και δεν θα χάσει μεγάλο μέρος της εξουσίας του στη Ρωσία;».

