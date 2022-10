Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η Τουρκία περιμένει νέο κύμα της πανδημίας

Ανησυχητικές προγνώσεις για καινούρια έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού στην Τουρκία. Τι δείχνει η ανάλυση των Αρχών της χώρας για την κατάσταση στην Ευρώπη.

Οι τουρκικές υγειονομικές Αρχές και ειδικοί προειδοποιούν ότι η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέο κύμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού σύντομα, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στην Ευρώπη.

Κατά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, 15 χώρες της Ευρώπης καταγράφουν αύξηση των μολύνσεων. Πρόκειται για την πρώτη ευρεία έξαρση αφότου εκδηλώθηκε το πιο πρόσφατο κύμα, που αποδίδεται στην υποπαραλλαγή BA.5 της Όμικρον.

Τα κύματα της πανδημίας στην Ευρώπη γενικά θεωρούνται πρόδρομος δείκτης για την εκδήλωση ανάλογων στην Τουρκία. Την περασμένη εβδομάδα, ο τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα δήλωνε σε δημοσιογράφους πως γενικά, τα κύματα της πανδημίας στην Ευρώπη πλήττουν την Τουρκία «σε τρεις ως τέσσερις εβδομάδες», προεξοφλώντας πως τα κρούσματα θα πολλαπλασιαστούν και στη χώρα του.

Ο Βεντάτ Μπουλούτ, γενικός γραμματέας του ιατρικού συλλόγου της Τουρκίας, από την πλευρά του επισήμανε πως οι περισσότερες παραλλαγές και υποπαραλλαγές του ιού φθάνουν στη χώρα από ευρωπαϊκά λιμάνια και προέβλεψε πως η τάση θα επαναληφθεί.

Οποιαδήποτε πανδημία «εξαπλώνεται σήμερα ταχύτερα από ποτέ, καθώς οι μεταφορές είναι διάφορες και γρηγορότερες», παρατήρησε. Τόνισε ότι η τρέχουσα πανδημία δεν έχει τελειώσει και ότι σε συνδυασμό με την εποχική γρίπη, οι θάνατοι υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν στην Τουρκία, όπως και σε άλλες χώρες.

Ο Ερντίντς Καρά, γιατρός σε νοσοκομείο της Άγκυρας, σημείωσε από την πλευρά του ότι οι εισαγωγές ασθενών με την COVID-19 αυξάνονται από την αρχή της εβδομάδας, καθώς ο κόσμος περνά περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους και αυτό συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης. «Ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για παραλλαγές που θα είναι ανθεκτικές στα εμβόλια και μπορεί να πυροδοτήσουν φθινοπωρινό και χειμερινό κύμα».

«Παρότι διαθέτουμε αποτελεσματικότερα εμβόλια τώρα, ο ιός παραμένει ανθεκτικός και σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία — και συνεχίζει να σκοτώνει», πρόσθεσε.

Ο Νουρντάν Κοκτούρκ, ειδικός στις πνευμονικές νόσους στη σχολή ιατρικής πανεπιστημίου της Άγκυρας, προειδοποίησε πως «αναμένεται δύσκολος χειμώνας» αν οι πολίτες δεν παίρνουν μέτρα προστασίας, ιδίως επειδή τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.

Από τον Μάρτιο του 2020, η Τουρκία μετρά επισήμως πάνω από 101.000 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 16,8 εκατομμυρίων εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2.

