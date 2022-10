Πολιτική

Μητσοτάκης - Ερντογάν: ο καβγάς στην Πράγα, η απειλή επίθεσης στην Ελλάδα και το… savoir vivre

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά από την πρόκληση στο δείπνο των ηγετών στην Πράγα και την ηχηρή και άμεση απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας μετά την φράση “θα έρθουμε νύχτα”.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η τακτική του Ερντογάν να προκαλέσει για ακόμη μια φορά την Ελλάδα, με ψεύδη και ανυπόστατους ισχυρισμούς και μάλιστα, μιλώντας στο δείπνο των ηγετών στην Συνάντηση Κορυφής στην Πράγα, όπου έλαβε όμως, προφανώς ξαφνιασμένος, την άμεση και αποστομωτική απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού.

Στο τέλος της παρέμβασής του, στο δείπνο των ηγετών, ο Ερντογάν απρόκλητα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι ανεβάζει την ένταση και ότι προκαλεί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε τον λόγο αμέσως και του απάντησε ευθέως ότι πρέπει να πάψει να αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών. Και ότι αντί να προκαλεί εντάσεις θα πρέπει να προσέλθει σε συνεννόηση και διάλογο χωρίς εντάσεις και ακραία ρητορική, όπως κάνουν οι υπεύθυνοι ηγέτες.

Στη συνέντευξη Τύπου, μετά από το δείπνο των ηγετών και τον «καβγά» του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε «βλέπουμε ότι ορισμένες χώρες-μέλη της Ένωσης προτιμούν την κλιμάκωση της έντασης αντί τη συνεργασία και την καλή γειτονία με την Τουρκία. Η Τουρκία δεν εποφθαλμιά το έδαφος και την κυριαρχία καμίας άλλης χώρας. Αγωνιζόμαστε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των Τ/Κ και τα δικά μας».

«Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα της ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, προσθέτοντας «Αναμένω από την ΕΕ να καλέσει τους συνομιλητές μας σε διάλογο σε διμερή βάση αντί να υποστηρίζει παράνομες πρωτοβουλίες υπό το όνομα της ενότητας αλληλεγγύης».

«Το κλειδί της λύσης στην Κύπρο είναι να αναγνωριστεί η πολιτική ισότητα στον Τ/κ λαό και το ισότιμο διεθνές στάτους της ‘τδβκ’. Πρέπει να γίνουν αποδεκτές οι πραγματικότητες στην Κύπρο προκειμένου να επιτευχθεί μία μόνιμη λύση. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα υπό το φως αυτής της αλήθειας», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Μητσοτάκης, η επίθεση και το savoir vivre

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, σχετικά με το επεισόδιο που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο δείπνο των ηγετών, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «απόψε στο δείπνο έκανα μία ομιλία. Έκανα την ομιλία μου. Ο κύριος (ενν. ο Κυριάκος Μητσοτάκης) ενοχλήθηκε πολύ από την ομιλία μου. Κι επειδή ενοχλήθηκε, πραγματικά δεν συνάδει με τους κανόνες του savoir vivre σε ένα δείπνο, -δεν ξέρω από ποιον πήρε την άδεια, πώς το έκανε, μάλλον από τον πρόεδρο την πήρε την άδεια- σηκώθηκε εκεί και μίλησε κι αυτός. Είπε ότι χρησιμοποιήσαμε εκφράσεις που ήταν σκληρές για τον ίδιο. Στην πραγματικότητα δεν ειπώθηκε κάτι βαρύ. Εκεί που πρέπει να είναι δεν είναι. Αυτοί ξέρετε, οι πολιτικές τους βασίζονται πάντα στο ψέμα. Όλο ψέματα, δεν υπάρχει ειλικρίνεια. Όταν λέτε ‘άντε να βρεθούμε’ ως δύο παράκτιες χώρες μαζί, ούτε σε αυτό συμφωνούν, δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Αλλά περιμένουν από την Τουρκία να κάνει βήμα πρώτα. Και βάζουν ενδιάμεσες κι ορισμένες χώρες».

Σε ερώτηση Ελληνίδας δημοσιογράφου αν η φράση του «μια νύχτα μπορεί να έρθουμε ξαφνικά» σημαίνει επίθεση κατά της Ελλάδας, ο Τούρκος Πρόεδρος απάντησε «Το θέμα το έχεις καταλάβει. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Όποια χώρα μας ενοχλεί, μας επιτίθεται, η απάντησή μας σε όλους είναι ότι ‘μπορεί μια νύχτα να έρθουμε ξαφνικά’. Έτσι πρέπει να το γνωρίζουν, έτσι πρέπει να το καταλάβουν. Από εδώ και στο εξής, όπως το καταλάβατε εσείς, έτσι μάλλον το κατάλαβαν και αυτοί».

Για το Κυπριακό, ο Ταγίπ Ερντογάν «σήμερα, πολλές χώρες περίμεναν από εμάς να κάνουμε ένα βήμα προς την ανάπτυξη σχέσεων μαζί τους. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος το ίδιο. (Ο Αναστασιάδης μου είπε) ‘Να μιλήσουμε, να συναντηθούμε κλπ’. Ιδού, μιλάμε στο όρθιο. Συναντηθήκαμε, μιλήσαμε. Αλλά εσείς πρέπει να πάρετε από κάπου άδεια. ‘Όχι’, είπε. ‘Εγώ δεν παίρνω άδεια’, είπε. Ε, είπα, μέχρι σήμερα όλο έτσι γινόταν η δουλειά. Αν δεν παίρνατε άδεια, δεν μιλούσατε. Μετά πέταξε εκεί ότι ‘2 μήνες μου έμειναν εξάλλου, ας μιλήσουμε, ας συναντηθούμε να τελειώνουμε’. Είπαμε ότι ‘είναι γνωστοί οι συνομιλητές σας. Μπορείτε να συνομιλήσετε μαζί τους. Εμείς προς το παρόν, δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Ελλάδα. Ας αφήσουμε το χρόνο κι ελπίζουμε ότι με τον καιρό θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε».

Eυρωπαϊκός “πάγος” για τις προκλήσεις

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ήλθε στην Πράγα και δεν βρήκε ευήκοα ώτα στις αιτιάσεις του, ούτε στο πάνελ για την ασφάλεια, που συμμετείχε, ούτε και στις διμερείς επαφές, που είχε καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, σύμφωνα με πληροφορίες, από την ελληνική πλευρά. Το κλίμα που εισέπραξε από τους συνομιλητές του ήταν η σύσταση να σταματήσει τη συγκεκριμένη τακτική και να ακολουθήσει τον δρόμο του διαλόγου, επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ήταν σε γνώση της ελληνικής αποστολής πως είχε ζητήσει να πάρει τον λόγο κατά την διάρκεια του δείπνου. Κατά την παρέμβαση του εμφανίστηκε αρνητικός ως προς τους χειρισμούς της ΕΕ έναντι της Τουρκίας και ως μη είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις επετέθη κατά της Ελλάδος. Από την ελληνική κυβέρνηση επισημαίνεται πως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει άφωνος και να αφήσει αναπάντητα τα όσα είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, κατά την εκτίμηση της ελληνικής πλευράς η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται πως αιφνιδίασε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που έχει συνηθίσει σε μονολόγους, κάτι -που σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα- αποτυπώθηκε και στο «αλλοπρόσαλλο» της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αργότερα, κατά τη διάρκεια της οποίας σε άλλα σημεία απειλούσε πως «θα έλθουμε νύχτα» και σε άλλα έλεγε πως δεν αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που δεν προσέρχεται στον διάλογο.

Από την ελληνική κυβέρνηση επισημαίνεται, δε, πως οι θέσεις της Ελλάδος είναι γνωστές και πως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία των νησιών του ελληνικού Αιγαίου. Μέλη της ελληνικής αποστολής στην Πράγα τόνιζαν ότι «η Ελλάδα δεν προκαλεί. Αλλά όταν προκαλείται θα απαντά, όπως έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δείπνο των ηγετών. Όλοι είδαν τι διημείφθη. Ο κ. Ερντογάν έφυγε από τη Σύνοδο περισσότερο απομονωμένος από όσο ήρθε».

Το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτυπώθηκε και στην οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα.

Οι δύο ηγέτες δεν είχαν ανταλλάξει μέχρι να αρχίσει το δείπνο των ηγετών, ούτε μια κουβέντα ούτε ένα βλέμμα.

Χρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο στην οικογενειακή φωτογραφία όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέκεται πάνω και αριστερά και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εισέρχεται στην αίθουσα με τους δύο άνδρες να κοιτάζουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός στάθηκε στη δεύτερη σειρά και αριστερά ως πρωθυπουργός, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος στα δεξιά και την πρώτη σειρά ως πρόεδρος.

Πάντως, Νίκος Αναστασιάδης και Ταγίπ Ερντογάν είχαν σύντομη συνομιλία παρόντος του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός φρόντισε να στείλει έμμεσα αλλά σαφή μηνύματα κατά της τουρκικής προκλητικότητας. Προειδοποίησε ότι η Αθήνα στέκεται παγίως απέναντι σε κάθε προσπάθεια παραβίασης των συνόρων διά της βίας, ενώ την Παρασκευή στην άτυπη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών αναμένεται να ενημερώσει διεξοδικώς για την τουρκική επιθετικότητα, το παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυικό μνημόνιο, αλλά και τις επιπτώσεις αυτών στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 188 σημεία

Πυρηνικά - Ουκρανία: Ο Μπάιντεν φοβάται για “Αποκάλυψη”

Λας Βέγκας: φονική επίθεση έξω από καζίνο