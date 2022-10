Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η Μάγδα Φύσσα και η κατάθεση στο Εφετείο

Η Μάγδα Φύσσα έχει κληθεί να ανοίξει τον κύκλο των καταθέσεων στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, μετά από την ένταση που προκλήθηκε στην πρώτη συνεδρίαση του δικαστηρίου.

Στην πρώτη μαρτυρική κατάθεση προχωρά, εκτός απροόπτου, σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την Χρυσή Αυγή.

Η πρόεδρος του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Σοφία Πανουτσακοπούλου αναμένεται να καλέσει στο βήμα την Μάγδα Φύσσα, δύο χρόνια από την ετυμηγορία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που, σαν σήμερα, στις 7 Οκτωβρίου 2020, έκρινε εγκληματική οργάνωση την Χρυσή Αυγή. Ήταν η στιγμή που η μητέρα του 34χρονου μουσικού, με σηκωμένα τα χέρια, σφιγμένες γροθιές και κοιτάζοντας προς τον ουρανό είχε βγει από την αίθουσα φωνάζοντας δυνατά: «Παύλο, τα κατάφερες γιε μου!» σε ένα από τα πιο δυνατά στιγμιότυπα της ιστορικής μέρας.

Η μητέρα του Παύλου Φύσσα θα είναι αυτή που θα ανοίξει τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων στην δίκη που θα κρίνει εκ νέου την υπόθεση της δράσης της Χρυσής Αυγής.

Στην σημερινή, πέμπτη συνεδρίαση του δικαστηρίου, η μητέρα του Παύλου Φύσσα έχει κληθεί να καταθέσει για όλα και κυρίως για όσα έγιναν τη νύχτα της 18ης Σεπτεμβρίου 2013 , όταν ο γιος της υπέκυψε στις μαχαιριές του καταδικασμένου σε ισόβια ,στελέχους της Χρυσής Αυγής, Γιώργου Ρουπακιά.

Η μάρτυρας που αναμένεται να ανέβει σήμερα στο βήμα, εξ αρχής έχει δηλώσει πως το παιδί της, το σκότωσε μία εγκληματική οργάνωση και όχι μεμονωμένοι άνθρωποι σε τυχαίες συγκυρίες και συνθήκες. «Υπάρχει μια εγκληματική οργάνωση που λέγεται Χρυσή Αυγή και είναι στο Κοινοβούλιο. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν σπίτι μας και σκότωσαν το παιδί μας. Αυτό μπορούν να το καταλάβουν όλοι;» είχε πει στο πρώτο δικαστήριο , τον Οκτώβριο του 2015 , όταν βρέθηκε στο βήμα του μάρτυρα και ενώ η Χρυσή Αυγή είχε παρουσία με 18 έδρες στην Βουλή. Τότε στην κατάθεσή της η γυναίκα, που δεν έλλειψε σχεδόν ποτέ από το δικαστήριο στην πρώτη δίκη, είχε πίσω της όσο βρισκόταν στο βήμα, τον Γιώργο Ρουπακιά, τον άνθρωπο που κατάφερε δύο μαχαιριές στην καρδιά του γιου της.

Σήμερα είναι αμφίβολο αν ο δράστης της δολοφονίας θα επιλέξει να βρεθεί στο δικαστήριο καθώς στις προηγούμενες συνεδριάσεις του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων δεν ζήτησε να μεταχθεί για να είναι παρών στην δίκη.

Η κ. Φύσσα θα μιλήσει σήμερα για την υπόθεση που άλλαξε την ζωή της ξεκινώντας από το μοιραίο βράδυ που είδε το παιδί της νεκρό στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας

«Φτάνουμε στο Κρατικό. Βλέπω πολύ κόσμο απέξω, συγγενείς, φίλους. Μπαίνω τρέχοντας μέσα και βλέπω μπροστά μου δύο γιατρούς. Η γιατρός έκλαιγε. Έκλαιγε αλλά δεν μου έλεγε, άρχισα να τραβάω το παραβάν να δω τι γίνεται. Ο γιατρός μου έδωσε ένα χάπι και μου είπε την αλήθεια. «Ο Παύλος έφυγε». Και είπα «Πώς είναι δυνατόν;». Μου είπε ότι τον μαχαίρωσαν στην καρδιά, η Χρυσή Αυγή. Και μου λέει: «Υπομονή, τον έχουν πιάσει». Και ότι οι μαχαιριές ήταν επαγγελματικές και πως και εδώ έξω να γινόταν το κακό, δεν θα προλάβαιναν οι γιατροί. Στις πεντέμισι το απόγευμα μιλάγαμε και στις τρεις το πρωί βρήκα το παιδί μου με δυο μαχαιριές στο νεκροθάλαμο. Το παιδί μου όμως δεν τρόμαξε, για αυτούς που νομίζουν ότι τον τρόμαξαν το λέω, να ξέρουν ότι το παιδί μου απλά κοιμήθηκε. Ήταν ένας άγγελος. Προσπαθούσα να τον ζεστάνω», είχε πει στην κατάθεσή της στην πρώτη δίκη.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων η πρόεδρος κάλεσε την κ. Φύσσα μετά το μεσημέρι να ξεκινήσει να καταθέτει, ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό καθώς δεν λειτουργούσαν τα μικρόφωνα στην αίθουσα γεγονός για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν δικηγόροι και των δύο πλευρών αλλά και δημοσιογράφοι.

