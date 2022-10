Πολιτική

Ο Ακάρ στο πιλοτήριο του Eurofighter Typhoon (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από πρώτο χέρι διαπίστωσε τις δυνατότητες του μαχητικού ο Τούρκος Υπ. Άμυνας, καθώς ως φαίνεται η χώρα του εξετάζει κάθε εναλλακτική, μετά το 'μπλόκο" των ΗΠΑ για τα F-16 και τα F-35.

Από κοντά εξέτασε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ το μαχητικό αεροπλάνο Eurofighter Typhoon της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αγγλία.

Ο Χουλουσί Ακάρ αφού συναντήθηκε με το Βρετανό υπουργό Άμυνας, Μπεν Γουάλας, επισκέφθηκε την αεροπορική βάση Coningsby της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF).

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος υπουργός άμυνας είδε το πιλοτήριο του Eurofighter Typhoon Fighter και εξέτασε το αεροσκάφος από κοντά.

Κι ενώ ο Τούρκος υπουργός εξέταζε το αεροπλάνο, τον συνόδευε ο υποστράτηγος της Αεροπορίας Εργκίν Ντιντς, Γενικός Διευθυντής Υπηρεσιών Διαχείρισης στο τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Χουλουσί Ακάρ έλαβε επίσης πληροφορίες για το αεροπλάνο από τον Βρετανό αξιωματικό, τον πιλότο του αεροπλάνου Typhoon.

Εκτιμάται ότι μετά το 4,5 γενιάς F-16 Block 70, πιστεύεται ότι το Eurofighter Typhoon είναι το ιδανικό αεροσκάφος που μπορεί να προμηθευτεί η Τουρκία. Το Eurofighter Typhoon, το οποίο έχει πολύ πιο προηγμένη δομή από το F-16 Block 70, έχει ικανότητα μάχης αέρα-αέρος.

Μπορεί να αντιμετωπίσει τα ελληνικά F-16 Block 70s;

???????? Milli Savunma Bakan? Hulusi Akar, Ingiltere ziyareti kapsam?nda RAF Coningsby Hava Ussu'nu ziyaret ederek Eurofighter Typhoon savas ucag?n? inceledi! pic.twitter.com/FCpi9fjZbr — ???? Mavi Vatan (@Patrie_Bleue) October 6, 2022

Θεωρείται ότι το Typhoon μπορεί να αντιμετωπίσει τόσο τα ελληνικά αεροσκάφη F-16 Block 70s όσο και τα αεροσκάφη Rafale.

Τα πολεμικά αεροσκάφη Typhoon που ανήκουν στη βρετανική Πολεμική Αεροπορία συμμετείχαν πρόσφατα στην άσκηση ANATOLIAN EAGLE 2022 που πραγματοποιήθηκε στο Ικόνιο και πιλότοι της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας είχαν την ευκαιρία να τα εξετάσουν από κοντά.,

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρηνικά - Ουκρανία: Ο Μπάιντεν φοβάται για “Αποκάλυψη”

Μητσοτάκης - Ερντογάν: ο καβγάς στην Πράγα, η απειλή επίθεσης στην Ελλάδα και το… savoir vivre

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η Μάγδα Φύσσα και η κατάθεση στο Εφετείο