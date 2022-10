Κοινωνία

Ναυάγια σε Λέσβο - Κύθηρα: “τα πτώματα παραμένουν στην θάλασσα” (βίντεο)

Δεκάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι στα δύο πολύνεκρα ναυάγια σκαφών που μετέφεραν παράτυπους μετανάστες. Σοκ προκαλούν οι μαρτυρίες διασωθέντων και διασωστών για τον “εφιάλτη”.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Λιμενικού για την ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου, "μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί – εντοπιστεί είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (11 άνδρες και 14 γυναίκες), εκ των οποίων οι εννέα (09) γυναίκες έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” για παροχή πρώτων βοηθειών.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν δεκαοκτώ (18) σοροί (16 γυναίκες, 1 άνδρας και 1 ανήλικο αγόρι), οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ”, για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Στις έρευνες που διεξάγονται κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί εντάσεως 7-8 bf) συμμετέχουν παράκτιο περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Κανονιοφόρος Πολεμικού Ναυτικού, αεροπλάνο της FRONTEX, ομάδα δυτών της FRONTEX, ιδιώτης δύτης, στελέχη με περιπολικά οχήματα Λιμενικού Σώματος, Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος και εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από ξηρά".

Συγκινητικές είναι οι μαρτυρίες γυναικών που διασώθηκαν, ενώ δίπλα τους έβλεπαν σώματα γυναικών να επιπλέουν στον «υγρό τάφο» του Αιγαίου:

Ο Δημήτρης Πρωτοψάλτης, εθελοντής διασώστης, ήταν στο λιμάνι των Κυθήρων, όταν μέσα στην νύχτα είδε τα φώτα από το ιστιοφόρο με τους δεκάδες μετανάστες, ανοιχτά από το Διακόφτι. Το πρωί της Παρασκευής μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τις δραματικές στιγμές, ενώ σημείωσε πως λόγω της κακοκαιρίας, οι σοροί των άτυχων μεταναστών που έχασαν την ζωή τους παραμένουν στην θάλασσα και ακόμη δεν έχουν περισυλλεγεί:

Τουλάχιστον 80 μετανάστες διασώθηκαν μέχρι στιγμής μετά την πρόσκρουση και ημιβύθιση ιστιοφόρου σε θαλάσσια απόκρημνη περιοχή, στο Διακόφτι Κυθήρων. Ανάμεσα στους διασωθέντες ήταν 62 ενήλικες (55 άνδρες και 7 γυναίκες) και 18 ανήλικοι. Έντεκα από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κυθήρων για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Στο σκάφος επέβαιναν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μέχρι τώρα οι αρχές, 95 άνθρωποι.

Η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζεται υπό δυσμενείς συνθήκες, καθώς πνέουν άνεμοι έντασης 8 με 10 μποφόρ. Το ιστιοφόρο , στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες, έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Στο σημείο βρίσκονται παραπλέον πλοίο, ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού , στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, στελέχη της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής καθώς και εθελοντές διασώστες.

Κοκκάλας: βάζουν εγκύους και παιδιά σε υπερφορτωμένα φουσκωτά με θυελλώδεις ανέμους

«Αντιμετωπίζουμε κάτι πρωτόγνωρο και διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», είπε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Πέμπτης, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, για το πολύνεκρο ναυάγιο στην Λέσβο, καθώς και για την παράλληλα τραγωδία με το ναυάγιο στα Κύθηρα.

Όπως εξήγησε ο Νίκος Κοκκάλας, «Βλέπουμε δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες, στις οποίες δεν μπορούν να ταξιδέψουν μεγάλα πλοία, πόσο μάλλον φουσκωτά υπερφορτωμένα ή ιστιοφόρα και βλέπουμε τέτοια σκάφη με υπεράριθμους αλλοδαπούς, σε πολύ άσχημες συνθήκες».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προσέθεσε πως «επίσης, βλέπουμε ότι σε αυτά επιβιβάζουν άτομα από ευάλωτες ομάδες, άτομα με αναπηρίες, γυναίκες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και όχι απλώς παιδιά, αλλά ακόμη και βρέφη, όπως είδαμε προ ημερών στην Καλαμάτα».

