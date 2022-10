Κοινωνία

Απαγορευτικό απόπλου: Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά και Ραφήνα

Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν θυελλώδεις με την ένταση τους να φτάνει και τα 9 μποφόρ.

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαύριου έχουν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο που σύμφωνα με την ΕΜΥ φθάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν αναχώρησαν τα πρωινά δρομολόγια για τις Κυκλάδες, ενώ κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Σε ισχύ είναι απαγόρευση απόπλου από το λιμάνι της Ραφήνας για τις Κυκλάδες, ενώ κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια για το Μαρμάρι.

Απαγορευτικό απόπλου είναι σε ισχύ και από το λιμάνι του Λαυρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατα τόπου λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές οι τροποιήσεις των δρομολογίων, αφού από το απόγευμα προβλέπεται εξασθένηση των ανέμων.

