Προσωρινό απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλδών ανέμων

Εντονα προβλήματα τις πρωινές ώρες στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ωστόσο σταδιακά τα προβλήματα αποκαθίστανται.

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι σε πολλές θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο, τις πρωινές ώρες.

Ωστόσο, σταδιακά αποκαθίστανται τα δρομολόγια στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, κυρίως προς τα νησιά των Κυκλάδων, μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν το πρωί οι ισχυροί άνεμοι που, σύμφωνα με την ΕΜΥ, έφταναν και τα 9 μποφόρ.

Από το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησε κανονικά στις 12:00 το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Myconos για Μύκονο-Εύδηλο-Φούρνους-Καρλόβασι-Βαθύ-Χίο-Μυτιλήνη, ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου AQUA JEWEL στις 15:00 για Κύθηρα-Αντικύθηρα-Κίσσαμο αλλά και του καταμαράν CHAMPION JET στις 15:30 για Σέριφο-Σίφνο-Μήλο-Κύθηρα-Αντικύθηρα.

Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας.

Στις 10:00 αναχώρησε κανονικά και το Super Ferry για Άνδρο-Τήνο-Μύκονο.

Τέλος, κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Λαυρίου.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές στις τροποιήσεις των δρομολογίων, αφού από το απόγευμα προβλέπεται εξασθένηση των ανέμων.

