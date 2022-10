Κοινωνία

Νίκαια - Απόπειρα γυναικοκτονίας: “την μαχαίρωσα γιατί δεν ήταν καλή γυναίκα” (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ανθρώπων που αφόπλισαν τον δράστη και κράτησαν στην ζωή την άτυχη 66χρονη. Πως ο άνδρας προσπάθησε με κατσαβίδι να συνεχίζει την επίθεση στην αιμόφυρτη σύζυγο του.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για όσα βίωσαν το μεσημέρι της Πέμπτης, στην γειτονία τους στην Νίκαια, “κατέθεσαν” στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», δύο γείτονες της γυναίκας που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον σύζυγο της, η οποία λίγο έλειψε να σταθεί μοιραία για την ζωή της.

Πρόκειται για τους δύο ανθρώπους που ουσιαστικά έσωσαν την ζωή της 66χρονης, καθώς ο ένας αφόπλισε τον σύζυγο της και η άλλη πίεζε την πληγή που είχε το θύμα, δίπλα στην καρωτίδα, προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και να προσφέρουν ιατρική φροντίδα στην γυναίκα.

Όπως είπε ο γείτονας του ζευγαριού, «είδαμε την γυναίκα στον δρόμο. Φώναζε “βοήθεια”. Την πιάσαμε και μετά από 10 μέτρα σωριάστηκε κάτω. Ήταν βαθύ το τραύμα, δίπλα στην καρωτίδα. Μετά από λίγο είδαμε έναν άνδρα με μαχαίρι να έρχεται κατά πάνω μας και εκείνη έλεγε “έρχεται, έρχεται”».

«Του βάζω τις φωνές και του λέω “γιατί την μαχαίρωσες;” και μου λέει “δεν ήταν καλή γυναίκα”. Πάνω στα κάγκελα του έσπασα την λεπίδα από το μαχαίρι και έφυγε…. Και μετά από 5 λεπτά βγήκε με ένα κατσαβίδι μεγάλο στα χέρια», ανέφερε ο άνδρας.

Η γειτόνισσα δράστη και θύματος, είπε πως άκουσε φωνές στον δρόμο και ανησύχησε, αναφέροντας πως «Μου φώναζε “Ελπίδα, Ελπίδα”, γιατί με ξέρει. Νόμιζα κάποιος ληστής την είχε χτυπήσει».

Όπως προσέθεσε κάλεσε για βοήθεια και μετά «Της κρατούσα μια πετσέτα στον λαιμό για να μην τρέχει το αίμα. Φώναζε η γυναίκα “δεν έκανα τίποτα, δεν έκανα τίποτα με έσφαξε, με έσφαξε”».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με τις συγκλονιστικές μαρτυρίες από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

