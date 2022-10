Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης: Αντιγριπικό εμβόλιο χωρίς συνταγή για ορισμένους - Επιστροφή προστίμου σε ανεμβολίαστους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την επιστροφή στο ΕΣΥ των ανεμβολίαστων υγειονομικών, την αυτοχειρία οδοντιάτρου με αναστολή σύμβασης, τον “Προσωπικό Γιατρό” και τα χειρουργεία στο Νοσοκομείο Παίδων. Ποιοι απο τους ανεμβολίαστους άνω των 60, δεν θα τιμωρηθούν με το πρόστιμο.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 και στους Γιώργο Παπαδάκη και Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Ερωτηθείς για τον αντιγριπικό εμβολιασμό, ο κ. Πλεύρης είπε πως τα εμβόλια συνταγογραφούνται για όλους, ωστόσο προς αποφυγή της ταλαιπωρίας πολλών πολιτών και της ανάγκης όλων να επισκεφθούν γιατρό για να τους συνταγογραφήσει το εμβόλιο, εξετάζεται να υπάρξει εξαίρεση για κατηγορίες πολιτών από την ανάγκη συνταγογράφησης.

Όπως ανέφερε, «θέλουμε να εμβολιαστεί ο πληθυσμός. Εξετάζουμε να μπορέσει σε κάποιες κατηγορίες να μην χρειάζεται συνταγογράφηση για το αντιγριπικό εμβόλιο. Το εξετάζουμε και θα έχουμε νεότερα από Δευτέρα – Τρίτη για αυτό».

Για τον «Προσωπικό Γιατρό», ο Υπ. Υγείας επανέλαβε πως μέχρι το τέλος του έτους το μέτρο είναι πιλοτικό και από την Πρωτοχρονιά θα μπει σε πλήρη εφαρμογή, σημειώνοντας πως ήδη έχουν οριστεί 75.000 ραντεβού μέσω του νέου θεσμού.

Ανέφερε ότι «στην Αττική έχουν εγγραφεί 2.300 γιατροί και προστίθενται κι άλλες ειδικότητες. Υπολογίζουμε άλλοι 1.000 γιατροί να μπουν στο σύστημα, για να υπάρχουν περισσότερες επιλογές και ραντεβού για τον κόσμο».

Για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, ο Θάνος Πλεύρης επανέλαβε την προσωπική του άποψη ότι «οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί δεν έχουν θέση στο σύστημα υγείας, διότι δεν πιστεύουν στην επιστήμη».

Υπενθύμισε πως έχει κριθεί νόμιμη και συνταγματική η απόφαση της κυβέρνησης για αναστολή συμβάσεων στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς και τόνισε πως το θέμα της επιστροφής τους στο ΕΣΥ θα επανεξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες, διευκρινίζοντας πως «επανεξέταση δεν σημαίνει επιστροφή. Θα δούμε και τα επιδημιολογικά στοιχεία και βάσει αυτών θα ληφθούν οι αποφάσεις. Αν δεν επιστρέψουν άμεσα, πάμε για μετά τις 31 Δεκεμβρίου για επανεξέταση της υπόθεσης».

Προσέθεσε ακόμη πως «μιλάμε σήμερα για 2.100 άτομα, εκ των 200 είναι οι γιατροί, άρα δεν μιλάμε για κενά σε γιατρούς. Κυρίως είναι διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό».

Ανακοίνωσε ακόμη την ανανέωση για όλο το 2023 των συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού που προσελήφθη στο ΕΣΥ, λέγοντας πως είναι 12.000 εργαζόμενοι, που παραμένουν για έναν χρόνο ακόμη και παίρνουν και μοριοδότηση, ώστε στις προκηρύξεις για θέσεις στο Δημόσιο, να μπορούν να γίνουν και μόνιμοι υπάλληλοι.

Εξαίρεση όπως είπε θα αποτελέσουν όσοι καλύπτουν θέση ανεμβολίαστου υγειονομικού η σύμβαση του οποίου έχει τεθεί σε αναστολή, σε περίπτωση που ο εν λόγω υπάλληλος επιστρέψει στην εργασία του.

Επιστροφή προστίμων σε ανεμβολίαστους που έκαναν το εμβόλιο

Αφού σημείωσε πως ο εμβολιασμός έναντι του κορονοϊού προστατεύει ουσιαστικά και βοηθάει σημαντικά να μην εισάγονται ασθενείς στις ΜΕΘ Covid, ανακοίνωσε πως «είμαστε στην λύση του θέματος με τα πρόστιμα στους ανεμβολίαστους που εκ των υστέρων εμβολιάστηκαν. Υπάρχουν διαδικαστικά θέματα για να λυθεί. Σε αυτούς τους 300.00 πολίτες, οι οποίοι εμβολιάστηκαν και είχαν πληρώσει το πρόστιμο, αυτό θα διαγραφεί και τα χρήματα θα τους επιστραφούν. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέσα στην επόμενη εβδομάδα».

Ο Θάνος Πλεύρης είπε ακόμη πως «ο εμβολιασμός στα άτομα άνω των 60 ετών στην Ελλάδα ανέρχεται σε ποσοστό 80%» και ότι «υπάρχει ενδιαφέρον για τα επικαιροποιημένα εμβόλια», σημειώνοντας ότι «αυτό που είπε και ο κ. Τσιοδρας είναι ότι παγκοσμίως υπήρξε υποτίμηση της πανδημίας»

«Με αντίστοιχο αριθμό κρουσμάτων, η πίεση στις ΜΕΘ είναι πολύ πιο ήπια, είναι μερικές δεκάδες οι διασωληνωμένοι χθες, όταν σε αντίστοιχες περιπτώσεις παλιότερα είχαμε πάνω από 400 διασωληνωμένους», είπε ο Υπ. Υγείας λέγοντας πως πλέον το σύστημα κινείται στην κατεύθυνση να μην υπάρχουν κλινικές Covid, αλλά «οι ίδιες οι κλινικές να διαχειρίζονται τα περιστατικά κορονοϊού. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να κρατάει μόνος του κλίνες και να μην δεσμεύουμε κλίνες εμείς κεντρικά».

Απαντώντας σε σχόλια, είπε ότι «ένα σύστημα μετά από 10ετή κρίση διαχειρίστηκε μια κρίση από τους άνδρες και τις γυναίκες του ΕΣΥ και όσοι νοσηλεύτηκαν βρήκαν θεραπεία. Οι ΜΕΘ που αναπτύχθηκαν παραμένουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είμαστε στις 1.305 κλίνες, οι 200 στον ιδιωτικό τομέα που τις διαχειρίζεται το δημόσιο με μνημόνιο συνεργασίας. Είμαστε πλέον στον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

«Το ζητούμενο είναι να μην φθάνει κάποιος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και ο εμβολιασμός προστατεύει να μην φθάσει κάποιος εκεί», επεσήμανε ο Υπ. Υγείας

Για την λίστα αναμονής χειρουργείου στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», ο κ. Πλεύρης είπε ότι «κάναμε εκκαθάριση στην λίστα. 2.853 παραλάβαμε, 2.920 ονόματα ήταν τώρα. Τηλεφωνήσαμε σε όλον τον κόσμο. Η πραγματική λίστα είναι γύρω στα 1.400 άτομα, καθώς οι υπόλοιποι ή είχαν χειρουργηθεί σε άλλο νοσοκομείο ή τελικώς δεν ήθελαν να υποβληθούν σε επέμβαση καθώς πήραν και δεύτερη ιατρική γνώμη ή είχαν χειρουργηθεί στο Παίδων και δεν είχαν σβηστεί από την λίστα, ενώ υπάρχουν και αρκετοί που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί στα τηλέφωνα».

Προσέθεσε πως «εμείς είπαμε πως λόγω της πανδημίας δεν έγιναν πολλές επεμβάσεις», προσθέτοντας πως «βγήκε προκήρυξη για αναισθησιολόγους, είμαστε σε επαφή και με άλλα νοσοκομεία αν χρειαστεί. Υπολογίζω ότι μέσα στο επόμενο 6μηνο, η λίστα θα έχει ολοκληρωθεί».

Μετά από βροχή ερωτημάτων τηλεθεατών για την αυτοχειρία ανεμβολίαστης οδοντιάτρου, η σύμβαση της οποίας τελούσε σε αναστολή, ο Θάνος Πλεύρης είπε πως «Προφανέστατα είναι λυπηρό γεγονός οπωσδήποτε. Τους λόγους αυτοκτονίας του καθενός δεν μπορώ να τους πω. Ο εμβολιασμός έχει σώσει πολλές ζωές. Συλλυπούμαι την οικογένεια, αλλά δεν μπορεί να συνδέεται ένα γεγονός μεμονωμένο από μια λάθος προσωπική επιλογή, με το ζήτημα του εμβολιασμού».

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκαια - Απόπειρα γυναικοκτονίας: “την μαχαίρωσα γιατί δεν ήταν καλή γυναίκα” (βίντεο)

Ναυάγια σε Λέσβο - Κύθηρα: “τα πτώματα παραμένουν στην θάλασσα” (βίντεο)

Ο Ακάρ στο πιλοτήριο του Eurofighter Typhoon (εικόνες)