Europa League – Ολυμπιακός: Οι Πειραιώτες έχουν την χειρότερη επίδοση στη διοργάνωση

Μεταξύ άλλων, οι πρωταθλητές έχουν τη χειρότερη διαφορά τερμάτων και την χειρότερη επίθεση. Πως η Καραμπάχ έγινε ο «εφιάλτης» των ελληνικών ομάδων.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε νέα βαριά ήττα στην έδρα του από την Καραμπάχ. Το τελικό 0-3 έφερε έντονη ανησυχία στους φιλάθλους που εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους, μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Οι «Πειραιώτες» μετά από τις πρώτες τρεις αγωνιστικές στους ομίλους του Europa League, δεν έχουν βαθμό, ενώ με βάση τις επιδόσεις τους έχουν από τα χειρότερα στατιστικά στην διοργάνωση.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας, είναι η ομάδα με την χειρότερη διαφορά τερμάτων. Το -7 που έχουν (1-8 γκολ) τους κατατάσσει στην πρώτη θέση της σχετικής αρνητικής λίστας. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός έχει σημειώσει μόλις ένα γκολ, δεδομένο που αποτελεί την χειρότερη επίδοση, μέχρι στιγμής, στην διοργάνωση.

Ένα γκολ έχει σημειώσει επίσης και η Ελσίνκι. Τα περισσότερα γκολ στην διοργάνωση έχει δεχθεί η Ζυρίχη (9) και ακολουθεί ο Ολυμπιακός.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Καραμπάχ τείνει να γίνει ο «εφιάλτης» των ελληνικών ομάδων. Μέχρι στιγμής οι Αζεροί έχουν αναμετρηθεί τρεις φορές με συλλόγους της χώρας μας και μετρούν ισάριθμες νίκες.

Την περίοδο 2016-17 η Καραμπάχ είχε αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και είχε νικήσει δύο φορές με 1-0 (στην Τούμπα) και 2-0. Οι Αζέροι δεν έχουν δεχθεί ακόμα γκολ από ελληνική ομάδα!

