Πολιτική

Δίκη Χρυσής Αυγής - Κουτσούμπας: Είμαστε όλοι στο πλευρό της Μάγδας Φύσσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε δήλωση του ο ΓΓ του ΚΚΕ, απευθύνοντας κάλεσμα “επαγρύπνησης” προς τους δημοκρατικούς πολίτες.

«Είμαστε στο πλευρό της Μάγδας Φύσσα και όλων των θυμάτων της ναζιστικής βίας της Χρυσής Αυγής. Αναμένουμε από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, που έχει ξεκινήσει, να πράξει το αυτονόητο, αυτό που απαιτεί όλος ο λαός, να καταδικάσει την εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής και να επιβάλει τις αυστηρότερες των ποινών», αναφέρει σε δήλωση του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ προσθέτει «Καλούμε τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τα λαϊκά στρώματα, να επαγρυπνούν και να δυναμώσουν την πάλη τους σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, σε σχολεία και πανεπιστήμια για να μη βρίσκουν ούτε σπιθαμή χώρου οι φασίστες να χύνουν το δηλητήριό τους. Να γυρίσουν την πλάτη στον κάλπικο “αντιφασισμό” όλων αυτών που αποθεώνουν την αστική δημοκρατία και τους θεσμούς της, στον “κόρφο” των οποίων θρέφεται και κρύβεται το φίδι του φασισμού!».

«Ο λαός μας, με την πάλη του, σε αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, έχει τη δύναμη να στείλει το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας», καταλήγει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: εκβιασμός ανήλικης με γυμνές φωτογραφίες στο Instagram

Πλεύρης: Αντιγριπικό εμβόλιο χωρίς συνταγή για ορισμένους - Επιστροφή προστίμου σε ανεμβολίαστους

“Ενώπιος Ενωπίω” - Άντζελα Γκερέκου: Ο Τόλης Βοσκόπουλος πληγώθηκε από την χώρα του