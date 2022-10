Πολιτική

Μάχσα Αμίνι: Η Ρένα Δούρου έκοψε τα μαλλιά της για αλληλεγγύη στις γυναίκες του Ιράν (βίντεο)

Η πρώην Περιφερειάρχης ανέβασε το σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο με μουσική υπόκρουση το «Bella Ciao.

Τον δρόμο που χάραξαν πολλές γυναίκες σε όλο τον κόσμο για να δείξουν την αλληλεγγύη τους στις γυναίκες του Ιράν, μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι, ακολούθησε και η Ρένα Δούρου.

Με μουσική υπόκρουση το «Bella Ciao», έκοψε και η ίδια μια τούφα από τα μαλλιά της και ανέβασε το σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο.

«Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να μην ξεχαστούν», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram, η πρώην Περιφερειάρχης.

