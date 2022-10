Συνταγές

Τούρτα κωκ από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Όλα τα μυστικά για να φτιάξουμε μια σπιτική τούρτα με αξεπέραστη γεύση, μοιράστηκε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου με τους τηλεθεατές της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Μια εξαιρετική συνταγή για τούρτα κωκ με αφράτο παντεσπάνι, βελούδινη κρέμα και επικάλυψη σοκολάτας, ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό», η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου!

Όπως λέει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, πρόκειται για μια σπιτική γεύση, που μας γυρίζει στα παιδικά μας χρόνια.

Για την κρέμα

1 lt γάλα φρέσκο (σε θερμ. δωμ.)

1 βανίλια

1 πρέζα/ες αλάτι

150 γρ. ζάχαρη

3 κρόκους από μεγάλα αυγά (σε θερμ. δωμ.)

60 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

60 γρ. κόρν φλάουρ

Για το παντεσπάνι

6 μεγάλα αυγά χωρισμένα

200 γρ. ζάχαρη

2 βανίλιες

125 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

35 γρ. κόρν φλάουρ

2 κ.γ. baking powder

2 πρέζα/ες αλάτι

50 γρ. βούτυρο λιωμένo και κρύo

Για το σιρόπι

100 γρ. νερό

100 γρ. ζάχαρη

Για το γλάσο σοκολάτας

250 γρ. ψιλοκομμένη σοκολάτα 60%

250 γρ. κρέμα γάλακτος

1 κ.σ. βούτυρο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ - Για την κρέμα

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου.

Σε μία κατσαρόλα με χοντρή βάση ρίχνουμε το μισό γάλα και τη μισή ζάχαρη και τα ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά.

Σε ένα μπολ βάζουμε την υπόλοιπη ζάχαρη και τους κρόκους και τα ανακατεύουμε με σύρμα.

Προσθέτουμε το υπόλοιπο κρύο γάλα, το αλεύρι και το κορν φλάουρ.

Τα ανακατεύουμε με σύρμα.

Συνεχίζουμε, προσθέτοντας το ζεστό γάλα που έχουμε ζεστάνει με τη ζάχαρη στο μείγμα με τα αυγά.

Ανακατεύουμε και το γυρνάμε όλο μαζί στην κατσαρόλα.

Προσθέτουμε τη βανίλια.

Ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι να πήξει η κρέμα βανίλια. Χρειάζονται περίπου 7 – 8 λεπτά.

Αφού βράσει και πήξει τη βάζουμε σε ένα φαρδύ μπολ.

Καλύπτουμε με μεμβράνη, ώστε να εφάπτεται στην επιφάνεια.

Αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει τελείως.

Κατόπιν την παγώνουμε καλά στο ψυγείο.

Λίγο πριν την χρησιμοποιήσουμε για να γεμίσουμε το κωκ ταψιού, χτυπάμε λίγο με σύρμα να αφρατέψει και να γυαλίσει η κρέμα.

Για το παντεσπάνι

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170 ?C στον αέρα.

Βουτυρώνουμε και στρώνουμε αντικολλητικό χαρτί σε ταψί 28 εκ. (ή κοντινό μέγεθος)

Σε ένα μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι, το κόρν φλάουρ, το baking powder και το αλάτι.

Χωρίζουμε τους κρόκους από τα ασπράδια.

Στον κάδο του μίξερ χτυπάμε τους κρόκους με τα 2/3 της ζάχαρης, μέχρι να φουσκώσουν και να διπλασιαστούν σε όγκο.

Ρίχνουμε τις βανίλιες.

Σε ένα άλλο μπολ με μίξερ χειρός, χτυπάμε τα ασπράδια με το αλάτι για περίπου 2 λεπτά, μέχρι να σχηματιστούν απαλές κορυφές.

Προσθέτουμε σταδιακά τη ζάχαρη και χτυπάμε 1 λεπτό ακόμα να γυαλίσει καλά η μαρέγκα.

Ρίχνουμε τη μαρέγκα στον κάδο του μίξερ με τα χτυπημένα αβγά.

Προσθέτουμε τα στερεά κοσκινισμένα υλικά και αναδιπλώνουμε απαλά με μία σπάτουλα.

Τέλος, ρίχνουμε το λιωμένο κρύο βούτυρο.

Αναδιπλώνουμε με σπάτουλα και βάζουμε στο ταψί.

Ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά μέχρι να φουσκώσει το παντεσπάνι, να ροδίσει και να ξεκολλήσει από τα τοιχώματα.

Αφήνουμε να σταθεί στην φόρμα για 10 λεπτά κι έπειτα ξεφορμάρουμε σε σχάρα, για να κρυώσει καλά.

Για το σιρόπι

Βάζουμε τα υλικά σε μία μικρή κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και βράζουμε για 3 λεπτά από την ώρα που θα πάρει βράση.

Αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει.

Βελούδινο γλάσο σοκολάτας

Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος σε μία κατσαρόλα.

Βάζουμε την ψιλοκομμένη σοκολάτα σε ένα μπολ.

Μόλις φουσκώσει η κρέμα, περιχύνουμε την ψιλοκομμένη σοκολάτα.

Προσθέτουμε το βούτυρο και αφήνουμε να σταθεί για 1 λεπτό.

Ανακατεύουμε καλά να γίνει το γλάσο λείο, πυκνό και βελούδινο.

Αφήνουμε στην άκρη να σταθεί μέχρι να πέσει λίγο η θερμοκρασία του.

Για το στήσιμο της τούρτας κωκ

Κόβουμε στη μέση οριζόντια το παντεσπάνι και με ένα πινέλο ραντίζουμε τις κομμένες επιφάνειες με το κρύο σιρόπι.

Απλώνουμε την αφράτη κρέμα βανίλιας και σκεπάζουμε με το δεύτερο παντεσπάνι.

Περιχύνουμε με το κρύο γλάσο σοκολάτας.

Μυστικά για την τούρτα κωκ

Η σιροπιαστή τούρτα κωκ ταψιού γίνεται ακόμα πιο ωραία αν σταθεί για μερικές ώρες στο ψυγείο.

Όταν θελήσουμε να τη σερβίρουμε, την αφήνουμε στον πάγκο για 15 λεπτά, ώστε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

Αν χρησιμοποιήσετε ένα ταψί 32 εκατοστών η τούρτα κωκ θα έχει μεγάλη επιφάνεια και θα βγάλει περισσότερες μερίδες, αλλά θα έχει χαμηλότερο ύψος. Αν χρησιμοποιήσετε 2 ταψάκια, τότε θα έχει μικρότερη επιφάνεια άρα λιγότερες μερίδες, αλλά θα είναι πολύ εντυπωσιακή σε ύψος. Γίνεται και σε πυρίμαχχο σκεύος αν δεν έχετε στρογγυλό ταψί. Θυμηθείτε μόνο να στρώσετε αντικολλητικό χαρτί στη βάση του για να ξεφορμάρετε εύκολα.

Σκεπάστε τη ζεστή κρέμα βανίλιας με εφαπτόμενη μεμβράνη για να μην κάνει πέτσα στην επιφάνεια όσο κρυώνει.

