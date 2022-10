Κόσμος

Ερντογάν για Κατεχόμενα: Έχουμε δικαίωμα να φτιάξουμε βάση στην Καρπασία

Τι αποκάλυψε ο Ερντογάν, για την απάντηση που έδωσε στον Αναστασιάδη, όταν του ζήτησε να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες.

«Έχουμε δικαίωμα να εγκαθιδρύσουμε βάση στην ΤΔΒΚ», δήλωσε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, στο αεροπλάνο της επιστροφής από την Πράγα.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση δημοσιογράφου ότι «γίνεται λόγος για τουρκική βάση στην Καρπασία. Ως εναλλακτική της Αλεξανδρούπολης. Είμαστε έτοιμοι για τουρκική βάση;», ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε.

«Ξέρετε τι κάναμε γι’ αυτό τη στιγμή που κανείς δεν το είχε σκεφτεί; Η πρώτη μας δουλειά ήταν να τοποθετήσουμε UAV και SIHA στη Βόρεια Κύπρο. Αυτήν τη στιγμή, τα UAV και τα SIHA μας είναι εκεί και μπορεί να γίνει κάτι παρόμοιο, όπως στο μέρος που αναφέρατε. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε τη Βόρεια Κύπρο από όλες τις πλευρές, από κάθε άποψη. Γίνει δεν γίνει, εμείς μπορούμε ανά πάσα στιγμή να βρεθούμε στη Βόρεια Κύπρο με το που απογειωθούν τα αεροπλάνα μας από την ηπειρωτική μας χώρα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εκεί».

Στη συνέχεια, ο κ. Ερντογάν αναφέρθηκε και στη συνομιλία που είχε και με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη.

«Και απόψε (σ.σ. χθες) ο Αναστασιάδης είπε “να συναντηθούμε, να μιλήσουμε”. Έβαλε και κάποιους ενδιάμεσους. Του είπα, “πρόεδρε, εσύ φεύγεις τώρα άλλωστε”. Φεύγει σε δύο μήνες. Του είπα: “Σε μια τέτοια περίοδο, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συζητηθούν”. Του είπα επίσης, “εσύ πάντα παίρνεις οδηγίες από κάπου. Με τέτοιες οδηγίες, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτως ή άλλως. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να κατέβεις στο πηγάδι με το σχοινί άλλων. Διαφορετικά, θα κολλήσεις στο πηγάδι”».

Ο κ. Ερντογάν απέφυγε ωστόσο να απαντήσει στην ερώτηση σχετικά με το τελεσίγραφο που απηύθυνε ο λεγόμενος «ΥΠΕΞ» των Κατεχομένων προς τον ΟΗΕ να αποσύρει την ειρηνευτική δύναμη μέσα σε 1 μήνα, εκτός αν αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.

