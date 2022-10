Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ναζιστικός χαιρετισμός από τον Πλεύρη (εικόνες)

Ένταση προκλήθηκε στη δίκη της Χρυσής Αυγής, μετά από τον ναζιστικό χαιρετισμό του Κώστα Πλεύρη, ενώ εξεταζόταν η Μάγδα Φύσσα.

Ένταση σημειώθηκε στο δικαστήριο κατά την εξέταση της Μάγδας Φύσσα η οποία είχε μια αντιπαράθεση με τον εκ των συνηγόρων του Γιάννη Λαγού, Κωνσταντίνο Πλεύρη, ο οποίος χαιρέτησε ναζιστικά παρουσία των δικαστών που εκείνη την στιγμή ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν.

Αφορμή για το επεισόδιο στάθηκε η δήλωση της Μάγδας Φύσσα, που συνεχίζει να καταθέτει, σύμφωνα με την οποία «είναι πολιτικός κρατούμενος ο Λαγος; Θα τρίζουν τα κόκαλα των πολιτικών κρατουμένων».

Η σκηνή εκτυλίχθηκε ως εξής:

Κατά την υποβολή ερωτήσεων από την Πολιτική Αγωγή με αφορμή μια παρατήρηση της υπεράσπισης του Ρουπακιά, ότι η μάρτυρας δέχθηκε ερώτηση που αφορά το περιεχόμενο της δικογραφίας, η πρόεδρος ανέφερε προς το συνήγορο της οικογένειας Φύσσα για τη μητέρα του μουσικού: «Μη αυτόπτης μάρτυρας είναι που λέει τόσην ώρα τα ίδια και τα ίδια».

Η κ. Φύσσα μετά από λίγα λεπτά απάντησε στις αιτιάσεις για το θέμα των ερωτήσεων που αφορούν γνώση από τη δικογραφία, λέγοντας: «Πεντέμισι χρόνια διαδικασίας τα ξεπερνάμε; Τι περάσαμε εδώ μέσα;», φράση που προκάλεσε χειροκροτήματα του κοινού.

Ο συνήγορος του Γιάννη Λαγού, Κωνσταντίνος Πλεύρης, πήρε το λόγο, λέγοντας πως στο εξωτερικό δεν θα υπήρχε τέτοια φαιδρή εικόνα με χειροκροτητές σε δικαστική αίθουσα.

«Θα τολμούσατε εσείς να χαιρετήσετε ναζιστικά αν ήσασταν στο εξωτερικό;» ήταν η απάντηση της κ. Φύσσα με το δικηγόρο αντί άλλης απάντησης να χαιρετά ναζιστικά πριν η έδρα φύγει από την αίθουσα.

«Δεν ντρέπεστε φασίστα; Δεν ντρέπεστε τόσα εγκλήματα;», φώναξαν οι παρευρισκόμενοι με τη διαδικασία να να διακόπτεται για λίγο εν μέσω αντιναζιστικών συνθημάτων.

