Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - Έκρηξη σε μάντρα αυτοκινήτων: Πέθανε ο 58χρονος εγκαυματίας

Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε ο 58χρονος υπάλλος που είχε υποστεί εγκαύματα από έκρηξη σε μάντρα αυτοκινήτων.

Υπέκυψε στα τραύματά του 58χρονος, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, εξερράγη δεξαμενή υγραερίου σε μάντρα αυτοκινήτων της δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου εργαζόταν.

Το περιστατικό συνέβη στις 29 Σεπτεμβρίου, με τον εγκαυματία (αλβανικής καταγωγής) να νοσηλεύεται όλε αυτές τις μέρες στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Σήμερα έγινε γνωστό ότι έχασε τη μάχη για τη ζωή παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι θεράποντες γιατροί.

Είναι ήδη σε εξέλιξη έρευνες από τις αρμόδιες Αρχές για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

