Όρος Αιγάλεω - Χασισοφυτεία: Χειροπέδες σε 39χρονο - Πώς δρούσε (εικόνες)

Φωτογραφίες και βίντεο από την χασισοφυτεία στο Όρος Αιγάλεω. Έτσι είχε στήσει την «μπίζνα» ο 39χρονος.

Σε δύσβατη περιοχή, μέσα σε χαράδρα, στο όρος Αιγάλεω, εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, ενώ συνελήφθη 39χρονος Αλβανός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με άτομο που δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης. Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκε και κατασχέθηκε εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη φύτευση και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης. Στη συνέχεια εντοπίστηκε στο όρος Αιγάλεω και η φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης.

Συνολικά εκριζώθηκαν 177 δενδρύλλια, ύψους έως 2 μέτρα, ενώ κατασχέθηκε Ι.Χ αυτοκίνητο που χρησιμοποιείτο για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

