Life

“Εκτός υπηρεσίας”: Μέσα στο πεσκέσι είναι τα λείψανα του Ντάντουλα! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, που προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Πάρτε μία... γεύση.

Ο Κάβουρας. Ένα νησί με μηδενική εγκληματικότητα.

Το Καμπανάκι και το Ποθητό. Δύο χωριά που στο παρελθόν τα χώριζε αιώνια έχθρα, αλλά τώρα ζουν μονιασμένα και αγαπημένα.

Ένα αστυνομικό τμήμα που απειλείται να κλείσει λόγω αδράνειας.

Το «Εκτός Υπηρεσίας», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, και είναι «εγκληματικά»… ξεκαρδιστική!

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου στις 21:00 - Επεισόδιο 7

Ο Αλέκος με τον Μένιο έχουν βάλει τον Νερατζάκη στο πορτμπαγκάζ του περιπολικού, για να τον μεταφέρουν στο σπίτι της Σοφίας. Όμως τα πράγματα παίρνουν διαφορετική τροπή, όταν το περιπολικό παθαίνει βλάβη και ο βουλευτής το σκάει! Η Σωτηρία έχει φάει τον τόπο να βρει τον πατέρα της... Ο Νιόνιος φέρνει μαντάτα στον Σβίγγο, που θα του σηκωθεί η τρίχα. Η κρυφή σχέση Ανκίτσας με τον Στρατή κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Θα την ανακαλύψει και ο Μένιος; Η Σοφία δέχεται απροειδοποίητη επίσκεψη από τον Γιάνναρο, στο σπίτι της. Ανοίγει τα πεσκέσια που της έφερε και προς μεγάλη της έκπληξη, βλέπει μέσα τα λείψανα του Ντάντουλα!

Τρίτη 11 Οκτωβρίου στις 21:00 – Επεισόδιο 8

Οι τρεις αστυνομικοί έχουν καταλάβει ότι η Γιώτα, ο βουλευτής και ο Μπούκουρας είναι μια ομάδα και προσπαθούν να καταλάβουν τι τους συνδέει και ποιος είναι ο σκοπός τους. Η Σωτηρία με την Τοτίνα καταστρώνουν σχέδιο για να μπουν στο σπίτι της κυρά-Γεωργίας, ώστε να διαπιστώσουν αν όντως η τρελή του χωριού, κρατάει όμηρο τον πατέρα της. Ο Σβίγγος εκβιάζει την Ανκίτσα ότι θα πει στον γιο της για τη σχέση της με τον Στρατή και εκείνη με βαριά καρδιά, δέχεται να προδώσει το Ποθητό. Η Σωτηρία παραδέχεται στον Αλέκο ότι ο πατέρας της ξέθαψε από την αυλή της κυρά-Γεωργίας, τα κόκκαλα του άντρα της, για να τα παρουσιάσει ως λείψανα του Ντάντουλα. Ο Μένιος πάει πίσω στο σπίτι της κυρα-Γεωργίας για να θάψει ξανά τα κόκκαλα στην αυλή της, αλλά για κακή του τύχη θα τον κάνει τσακωτό. Ο ερχομός της Σοφίας και του Αλέκου θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα και οι τρεις αστυνομικοί θα βρεθούν μπροστά σε ένα άνευ προηγούμενου αδιέξοδο…

Συντελεστές:

Σενάριο: Μάκης Πιτταράς - Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεχαγιάς

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Γιώργος Τζαβάρας, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Γιάννης Γιαννούλης, Σωσώ Χατζημανώλη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Ζερίτης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Μαριλένα Γερμανού, Μαρία Κυρώζη, Άννα Κλάδη.

Στο ρόλο του Σωκράτη ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Στο ρόλο της Μπόμπας η Αλίκη Αλεξανδράκη

Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS.

#EktosYpiresias

Τα επεισόδια της σειράς «Εκτός Υπηρεσίας» μπορείτε να τα δείτε:

στο site του ANT1

https://www.antenna.gr/ektosypiresias

&

στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube

https://www.youtube.com/c/ant1tv/videos





Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στον Κορινθιακό: Λέκκας και Τσελέντης δηλώνουν ανήσυχοι μετά τα 5 ρίχτερ (βίντεο)

Βασιλιάς Κάρολος: Όσα αλλάζουν στην τελετή στέψης του

Θεοδωρικάκος από Έβρο: Κάνουμε ότι χρειάζεται για να βάλουμε τέλος στην παράνομη μετανάστευση





Gallery