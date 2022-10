Life

Δίκη Φιλιππίδη: H Θάλεια Ματίκα, ο βιασμός και η Ζέτα Μακρυπουλια

Τι είπε η κουμπάρα του Πέτρου Φιλιππίδη, Θάλεια Ματίκα, που κλήθηκε από το δικαστήριο για να καταθέσει. Όλη η αλήθεια για την κλήτευση της Ζέτας Μακρυπούλι. Τι θα της ζητήσει το δικαστήριο.

Ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε όσα έχουν ακουστεί κατά την ακροαματική διαδικασία στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη η Θάλεια Ματίκα, η οποία κατέθεσε σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Χωρίς να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα του δικαστηρίου, η ηθοποιός και κουμπάρα του Πέτρου Φιλιππίδη, που είχε συνεργαστεί για δύο χρόνια μαζί του, στην παράσταση «Μπακαλόγατος», φέρεται να είχε διάλογο με την πρώτη καταγγέλλουσα, κατέθεσε όμως ότι δεν θυμάται κανένα ιδιαίτερο περιστατικό

«Εγώ συνεργάστηκα με τον Πέτρο Φιλιππίδη στον 'Μπακαλόγατο'. Την πρώτη καταγγέλλουσα τη γνώρισα ως κόρη ηθοποιού που ερχόταν στο καμαρίνι», υποστήριξε η Θάλεια Ματίκα, προσθέτοντας ότι «ήταν ένα κορίτσι που ήξερα ελάχιστα. Με την μητέρα της είχαμε τυπικές, αλλά πολύ καλές επαφές".





Πρόεδρος: Είπατε κάτι στην πρώτη καταγγέλλουσα;

Μάρτυρας: Αυτά που διάβασα στον τύπο ότι «είναι ερωτευμένη μαζί του» δεν τα είπα ποτέ. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο για μια γυναίκα, γιατί καμία γυναίκα δε μου εξομολογήθηκε κάτι τέτοιο και δεν ήταν αυτή η φύση της σχέσης μας.

Πρόεδρος: Είπε και η πρώτη καταγγέλλουσα ότι την είδατε να κλαίει στην τουαλέτα και τη ρωτήσατε αν φταίει ο Πέτρος.

Μάρτυρας: Δεν έχει συμβεί αυτό. Αποκλείεται να ρωτούσα κάτι τέτοιο γιατί δεν είχα ιδέα αν είχαν κάποιου είδους σχέση.

Η Θάλεια Ματίκα διέψευσε όσα αναφέρει η γυναίκα του Πέτρου Φιλιππίδη, Ελπίδα Νίνου, τονίζοντας: «Δεν θα πήγαινα ποτέ στη γυναίκα του εργοδότη μου να μιλήσω έτσι για το παιδί ενός συναδέλφου. Εσείς δε με γνωρίζετε ή ίσως γνωρίζετε το όνομά μου, αλλά είμαι ένας άνθρωπος αποτραβηγμένος από το χώρο μου, ασχολούμαι μόνο με την τέχνη μου, τον άντρα μου και τα δυο μου παιδιά».

Ως προς την κατάθεση που έχει δώσει στο ΣΕΗ για την Πηνελόπη Αναστασοπούλου, εξήγησε ότι είναι φίλες από παιδιά.

«Έχουμε μεγαλώσει από 4-5χρόνων στην ίδια γειτονιά. Εγώ ξεκίνησα στο Θέατρο Τέχνης πιο νωρίς, εκείνη το αποφάσισε αργότερα. Ήθελα αν μπορώ να βοηθήσω κάπου. Με πήρε τηλέφωνο η Πηνελόπη ότι την πήρε ο Φιλιππίδης για μία παράσταση και με ρώτησε πώς είναι τα πράγματα γιατί υπήρχε περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Της είπα 'πήγαινε είναι μια χαρά εδώ τα πράγματα, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, μη χάσεις τη δουλειά'", υποστήριξε.

Ζέτα Μακρυπούλια: Όλη η αλήθεια για την κλήτευση στην δίκη Φιλιππίδη

Ο Γιώργος Λιάγκας συνάντησε την Ζέτα Μακρυπούλια και συνομίλησαν, όπως μετέφερε στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» σχετικά με το ότι εκείνη δεν είχε λάβει κανένα επίσημο έγγραφο της κλήτευσής της στην δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη.

«Μέχρι και προχθές δεν είχε λάβει κανένα χαρτί η Ζέτα Μακρυπούλια για να πάει να καταθέσει στο δικαστήριο. Άρα όλα αυτά που λέγονταν ότι κρύβεται ή φοβάται ή ντρέπεται είναι αποκυήματα φαντασίας. Ούτε κρύφτηκε, ούτε τίποτα. Και κάτι που το λέμε για πρώτη φορά, ούτε τώρα έχει λάβει κανένα χαρτί.

Χθες το πρωί, χτύπησε το κινητό της και ήταν ένα σταθερό. Της είπαν ότι είναι από την Εισαγγελία, και ότι πρέπει να παραστεί την Τρίτη 11/10 στο Εφετείο. Εκείνη ρώτησε αν είναι επίσημο, γιατί δεν είχε λάβει κανένα χαρτί. Τότε εκείνοι της είπαν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται κλήση γιατί είναι χρονοβόρα, επειδή δεν είναι μάρτυρας για να κλητευτεί από την αρχή. Η πρόταση που της διατύπωσαν λοιπόν έχει ισχύ. Τότε, η Ζέτα Μακρυπούλια τους απάντησε πως έχει γύρισμα, θα το αλλάξει όπως και έκανε. Την Τρίτη θα πάει κανονικά στο δικαστήριο» είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Η Ζέτα Μακρυπούλια καλείται να διευκρινίσει το αν είχε τεθεί θέμα αντικατάστασης στην παράσταση του έργου “Κουζίνες” που ανέβηκε στο θέατρο Ήβη το 2008. Σύμφωνα με την πρώτη καταγγέλλουσα ο βιασμός έγινε κατά τη διάρκεια ραντεβού με τον κατηγορούμενο ηθοποιό για αντικατάσταση ρόλου στο επίμαχο θεατρικό έργο, στις πρόβες του Σεπτεμβρίου.

