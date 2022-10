Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – ΤΡΑΜ: Ματαιώσεις δρομολογίων την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά τις αλλαγές σε δρομολόγια του ΤΡΑΜ, λόγω της διεξαγωγής του «6ου Αγώνα Ιστορικής Μνήμης Νέας Σμύρνης».

Αλλαγές στα δρομολόγια του ΤΡΑΜ, θα πραγματοποιηθούν την προσεχή Κυριακή 9 Οκτωβρίου, λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διεξαγωγή του «6ου Αγώνα Ιστορικής Μνήμης Νέας Σμύρνης».

Συγκεκριμένα: Η ΣΤΑ.ΣΥ. ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 δεν θα εκτελούνται τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» από τις 7:30 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, λόγω της διεξαγωγής του «6ου Αγώνα Ιστορικής Μνήμης Νέας Σμύρνης».

Η λεωφορειακή γραμμή Α2, θα συνδέει τη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα» (στάση «Μαρίνα Αλίμου») με τη γραμμή 2 του Μετρό (σταθμός «Συγγρού - Φιξ»).

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βοριάδες και άνοδος θερμοκρασίες το Σάββατο

Σημεία για rapid test δωρεάν τo Σάββατο

Κριμαία - Γέφυρα του Κερτς: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης