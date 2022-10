Πολιτική

Δένδιας - Λουγκούν: Επί τάπητος Ανατολική Μεσόγειος και Λιβυή

Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Ινδίας, τον οποίο ενημέρωσε για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στη Λιβύη.

Συνάντηση με τον Ινδό πρέσβη Αμρίτ Λουγκούν (Amrit Lugun) είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, τον οποίο ενημέρωσε για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στη Λιβύη.

Σημειώνεται ότι η Ινδία, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προεδρεύει της Επιτροπής Κυρώσεων για τη Λιβύη του ΣΑΗΕ, όπως υπενθυμίζουν διπλωματικές πηγές. «Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της τακτικής επαφής και ανταλλαγής απόψεων με την Ινδία, στη συνέχεια και των συχνών επαφών μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών και του Ινδού ομόλογου του Σουμπραμανιάν Τζαινσανκάρ (Subrahmanyam Jaishankar)», τόνισαν οι ίδιες πηγές.

«Στο εφεξής, στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων των Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, πέρα από Μόνιμα Μέλη, θα ενημερώνεται πάντα και Ινδία, η οποία αποτελεί χώρα ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα και με την οποία μοιραζόμαστε την κοινή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο», πρόσθεσαν.

Συνάντηση με τον Πρέσβη της ???? A.Lugun. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της ραγδαία αναπτυσσόμενης ???????? συνεργασίας σε συνέχεια της συνομιλίας με τον ???? ΥΠΕΞ στη Ν.Υόρκη, καθώς & οι εξελίξεις στη Λιβύη υπό το φως της ???? Προεδρίας της Επιτροπής Κυρώσεων για τη Λιβύη του ΣΑ ΟΗΕ. (1/2) pic.twitter.com/FRXnbmDGGm

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 7, 2022

