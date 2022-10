Τοπικά Νέα

Revenge porn - Θεσσαλονίκη: Καταδίκη 39χρονου που διέρρευσε ροζ βίντεο πρώην συντρόφου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 29χρονη ανακάλυψε το επίμαχο υλικό τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ κατήγγειλε ότι ο κατηγορούμενος κατέχει ακόμη και τώρα υλικό.



Άλλη μία υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας απασχόλησε τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά με κατηγορούμενο 39χρονο, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, επειδή διέρρευσε βίντεο με αυστηρώς προσωπικές στιγμές της 29χρονης πρώην συντρόφου του σε ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου.

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 3,5 ετών, με τριετή αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση.

Σύμφωνα με την παθούσα, η ίδια ανακάλυψε το επίμαχο υλικό τον Δεκέμβριο του 2018, όταν την ενημέρωσε πρόσωπο από το οικείο της περιβάλλον. Είχε προηγηθεί μόλις λίγο καιρό νωρίτερα, ο χωρισμός τους ύστερα από πενταετή σχέση.

Κατά την κεκλεισμένη των θυρών δίκη, η 29χρονη φέρεται να κατήγγειλε ότι ο κατηγορούμενος κατέχει ακόμη και τώρα υλικό, στο οποίο απεικονίζεται και αρνείται να της το δώσει.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε -κατά πληροφορίες- τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι το υλικό παρήχθη κατά τη διάρκεια της σχέσης τους κι ότι όλα έγιναν κοινή συναινέσει.

Ο 39χρονος άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκε ελεύθερος.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αιματηρά επεισόδια σε τσιγγάνικο γλέντι

Ρόδος: εκβιασμός ανήλικης με γυμνές φωτογραφίες στο Instagram

Μαχσά Αμινί: Η ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια του θανάτου της