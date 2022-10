Κοινωνία

Αιγάλεω - 16χρονος στον ΑΝΤ1: Χτύπησα τον καθηγητή γιατί ένιωσα απειλή (βίντεο)

Ο ανήλικος όπως λέει στον ΑΝΤ1 ζητά συγγνώμη από όλους τόσο, για την συμπλοκή όσο και για την αναστάτωση του προκλήθηκε.

Επί δυο ώρες ο 16χρονος μαθητής από το 2ο ΕΠΑΛ στο Αιγάλεω βρίσκονταν στο γραφείο του Ανακριτή μετά τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε για ληστρική κλοπή, για το αδίκημα της διακεκριμένης φθοράς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.



Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος και όπως λέει χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1 ζητά συγγνώμη από όλους τόσο, για την συμπλοκή όσο και για την αναστάτωση του προκλήθηκε.



«Δήλωσα μεταμέλεια από την δικιά μου την πλευρά και είπα συγγνώμη για ότι έγινε μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο για τόσο κατά πόσο ευθύνομαι εγώ ή όχι. Ζητήσαμε συγγνώμη από όλους τους καθηγητές, από την δευτεροβάθμια», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο 16χρονος.



Ισχυρίζεται, ότι ένιωθε από τον διευθυντή του σχολείου, απαξιωτική συμπεριφορά.



«Γενικά μας κακοχαρακτηρούσε, όπως έπιανε τους φίλους μου, μια συγκεκριμένη κοπέλα ας πούμε και τους έλεγε να μην με κάνουν παρέα, να με κάνουν στην άκρη γιατί είμαι τρελός, χαζός. Όταν δέχομαι βία πρώτα εγώ είναι πάνω στην αυτοάμυνα μου. Δεν πήγα εγώ και ξεκίνησα να τον κλωτσάω. Δεν έγινε έτσι. Πρώτα ένιωσα μια απειλή, ένα χέρι να με ακουμπάει και μετά πήγα και του έριξα μπουνιά πάνω στην συμπλοκή», περιγράφει στον ΑΝΤ1 ο 16χρονος.



Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα συνέβησαν πριν λίγες ημέρες στο 2ο ΕΠΑΛ, στο Αιγάλεω όταν ο Διευθυντής του σχολείου προσπάθησε να αποτρέψει την κατάληψη. Διευθυντής και μαθητής πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια …





«Προσδοκούμε από την πλευρά του διευθυντή να αποδεχθεί την διάθεση της συνδιαλλαγής ώστε να γίνει μια συζήτηση να πέσουν οι τόνοι. Το παράπονο του είναι ότι δεν τον αντιμετώπιζε ισότητα με τα υπόλοιπα παιδιά ο Διευθυντής του σχολείου», ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του 16χρονου Μάνος Γρηγοράκης.



Ο 16χρονος μετά το επεισόδιο σκέφτεται να αλλάξει και σχολικό περιβάλλον.

