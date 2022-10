Life

“Παγιδευμένοι”: Ποιος είναι τελικά ο πραγματικός δολοφόνος της Μυρτώς; (εικόνες)

Δυνατή πλοκή, συγκλονιστικές εξελίξεις, μεγάλες ανατροπές. Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν…



Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων.

Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 11

Η ανακάλυψη της Άννας την φέρνει πολύ κοντά στον πραγματικό δολοφόνο της Μυρτώς, περιορίζοντας τους υπόπτους σε δύο. Ποιος απ’ τους δύο, όμως, είναι ο δολοφόνος; Η Άννα, ο Δημήτρης και ο Ανδρέας θα καταστρώσουν ένα σχέδιο για να βρουν τον πραγματικό ένοχο. Θα πέσει στην παγίδα τους ή θα καταφέρει να γλιτώσει; Η αλήθεια για τη δολοφονία της Μυρτώς θα αποκαλυφθεί και θα προκαλέσει σεισμό. Θα καταρρίψει όλα όσα πίστευαν όλοι μέχρι τότε. Ποιος είναι τελικά ο πραγματικός δολοφόνος της Μυρτώς;

Τρίτη 11 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 12

Η ανακάλυψη του πραγματικού δολοφόνου συγκλονίζει την Άννα. Μαζί με τον Δημήτρη, πρέπει να βρουν, άμεσα, ακράδαντες αποδείξεις για την ενοχή του. Ο Δημήτρης αναγκάζεται να θέσει την Άννα υπό κράτηση για να την προστατεύσει. Πώς θα αντιδράσει η Άννα σ’ αυτή την απροσδόκητη σύλληψη; Ένας άντρας με σκοτεινό παρελθόν, ίσως, μπορεί να βοηθήσει τον Δημήτρη να βρει τα στοιχεία που θα αθωώσουν τον Θοδωρή και θα οδηγήσουν τις έρευνες στον πραγματικό δολοφόνο. Ποιος είναι αυτός και τι σχέση έχει με τον Δημήτρη; Θα καταφέρει να βρει τις αποδείξεις που του ζήτησε ο Δημήτρης; Ο Σταύρος βάζει, για άλλη μία φορά, στο στόχαστρο την Άννα και τον Δημήτρη. Προσπαθεί να τους στριμώξει για τα στοιχεία που έκλεψαν. Θα καταφέρει να τους ξεσκεπάσει;

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 13

Όσο ο πραγματικός ένοχος παραμένει ελεύθερος, ένας νέος μάρτυρας δίνει άλλη τροπή στις έρευνες. Η Άννα, ο Δημήτρης και ο Ανδρέας προσπαθούν να πείσουν τον Θοδωρή να μιλήσει. Ενώ η Άννα κι ο Δημήτρης προσπαθούν να βρουν περισσότερα στοιχεία για τη σύλληψη του δολοφόνου, ο Σταύρος σφίγγει τον κλοιό γύρω τους. Για να ξεφύγουν υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Κάτι που κανείς δεν φαντάζεται. Τι είναι αυτό που θα τους αφήσει όλους άφωνους;

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H δραματική σειρά «Παγιδευμένοι» έρχεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 22:00, για να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό με την καταιγιστική πλοκή της.

#Pagidevmenoi

