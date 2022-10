Αθλητικά

ΑΕΚ: Στην “Αγιά Σοφιά” ο Τσούνης (εικόνες)

Το νέο γήπεδο της ΑΕΚ επισκέφτηκε σήμερα ο πρέσβης των ΗΠΑ, Γιώργος Τσούνης. Τον πρέσβη ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις της OPAP Arena ο Δημήτρης Μελισσανίδης και ο γιος του, Γιώργος.

Ο κ. Τούνης δεν έκρυψε το θαυμασμό του και εξέφρασε την επιθυμία να παρακολουθήσει διά ζώσης ένα επίσημο ματς έτσι ώστε να βιώσει κι αυτός την εκπληκτική ατμόσφαιρα του γηπέδου της Ένωσης.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ:

«Λίγες ημέρες μετά τα εντυπωσιακά της εγκαίνια και τη φιλοξενία του πρώτου αγώνα της ΑΕΚ, η OPAP ARENA είχε σήμερα (7/10) την τιμή να υποδεχθεί τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, κ. Γιώργο Τσούνη.

Τον κ. Τσούνη υποδέχθηκαν από την πλευρά της ομάδας μας ο Δημήτρης Μελισσανίδης και ο Γιώργος Μελισσανίδης, οι οποίοι τον ξενάγησαν σε όλους τους χώρους του νέου μας γηπέδου. Από τα αποδυτήρια, την αίθουσα Τύπου και την αίθουσα εργασίας των ΜΜΕ, που στους τοίχους της βρίσκεται όλη η ιστορία της ΑΕΚ, μέχρι το στιλβωτήριο και, φυσικά, το άγαλμα του αετού που κοσμεί την πλατεία έξω από το γήπεδο.

Ο κ. πρέσβης δήλωσε ενθουσιασμένος από όσα είδε, ρώτησε με ενδιαφέρον για τους συμβολισμούς και την σύνδεση που έχει αισθητικά το γήπεδο με τις καταβολές της ΑΕΚ και στάθηκε πολύ στον κόσμο που χρειάστηκε να δουλέψει σκληρά για χρόνια, προκειμένου να προκύψει αυτό το τελικό αποτέλεσμα.





Μάλιστα, εξέφρασε την επιθυμία του στο μέλλον να παρακολουθήσει από κοντά κάποιον εντός έδρας αγώνα της ΑΕΚ»

