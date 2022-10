Αθλητικά

Ολυμπιακός - Σισέ: Η δημόσια απολογία στους φιλάθλους

Ο Παπέ Σισέ με post στο Facebook απολογήθηκε για την άσχημη αντίδραση που είχε μετά από την αντικατάστασή του στον αγώνα με την Καραμπάγκ.

Συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά κι απ' τους ανθρώπους του κλαμπ, το τεχνικό τιμ και τους συμπαίκτες του ζήτησε ο Παπέ Αμπού Σισέ, σε μήνυμα που «ανέβασε» στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook.

Ο Σενεγαλέζος αμυντικός είχε ένα έντονο φραστικό επεισόδιο με οπαδούς του Ολυμπιακού την ώρα που έγινε αλλαγή (έπειτα απ' το λάθος στο οποίο υπέπεσε στη φάση του 0-2 της Καραμπάχ), αλλά και μετά το τέλος του αγώνα και στο μήνυμά του ήταν απολογητικός, τονίζοντας πως περνάει μία πολύ δύσκολη περίοδο συνολικά στη ζωή του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Σισέ στο Facebook:

«Χθες ήταν μια πολύ κακή βραδιά για τον Ολυμπιακό και για εμένα. Τον τελευταίο καιρό έχω περάσει μια προσωπική κόλαση με τραγικές απώλειες και έχω δοκιμαστεί ψυχολογικά.

Με γνωρίζετε καλά. Ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, στον οποίο μεγάλωσα ποδοσφαιρικά και για τον οποίο δίνω πάντα ό,τι έχω μέσα στο γήπεδο.

Χθες έκανα ένα λάθος, έχασα την ψυχραιμία μου ακούγοντας σκληρούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για εμένα και την οικογένεια μου. Για αυτό θέλω να ζητήσω συγγνώμη σε όλη την οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου, τη διοίκηση και κυρίως τον μοναδικό κόσμο μας.

Ελπίζω να με συγχωρέσετε γιατί έχω δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είμαι ένας από εσάς και θέλω να συνεχίσω, με αμείωτο πάθος, να δίνω τα πάντα για την ομάδα μας».

